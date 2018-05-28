Манчини: «Балотелли в будущем принесет пользу команде. Все в его руках»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своем решении вызвать в состав национальной команды форварда «Ниццы» Марио Балотелли, на которого он рассчитывает в будущем.

«Это наша первая игра, важно удачно стартовать. Сейчас я не могу назвать весь состав, но одну позицию я озвучу: в воротах будет играть Доннарумма.

Балотелли? Посмотрим, я же вызвал его в сборную. Вентура тоже собирался сделать это, но у Марио были проблемы. Это один из наших нападающих, который, как я надеюсь, в будущем принесет пользу команде, потому что он еще довольно молод. Все в его руках», – сказал Манчини.

Товарищеский матч Италия – Саудовская Аравия состоится в понедельник, 28 мая, в 21:45 по московскому времени.