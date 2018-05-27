Дзагоев: «В финале ЛЧ болел за «Реал», но Рамос начал раздражать»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). Игрок ЦСКА признался, что игра в Киеве не произвела на него впечатление.

– Можно «Реал» только поздравить с третьей победой в Лиге чемпионов. Матч не произвел грандиозного впечатления. Поле не очень хорошего качества, видно было с первых минут. Это смазало впечатление.

– За кого болели?

– Изначально за «Реал», но Рамос начал раздражать и потом болел за «Ливерпуль».