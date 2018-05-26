Анохин: «Нам было комфортно работать с Мутко в качестве президента РФС. Надеемся, он останется в этой должности»

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что надеется на возвращение экс-главы организации Виталия Мутко на свою должность. Также он рассказал, что сегодня будет обсуждаться вопрос создания попечительского совета РФС.

«Попечительский совет, надеюсь, будет создан – сегодня этот вопрос выносится на конференцию. Кто его возглавит, будет решено позже. Но сам совет – тот орган, который нужен РФС. Туда могут войти руководители компаний и чиновники, которые поддерживают российский футбол. Им необязательно быть в исполкоме РФС. В самом исполкоме должны быть люди, непосредственно ежедневно развивающие футбол, работающие в сфере. Многим будет предложено войти в совет. Не так много людей бежит вкладывать деньги в детско-юношеский футбол, массовый и даже профессиональный футбол. Нет очереди за этим. Но есть люди, которые готовы помогать, и мы должны предложить им комфортные условия.

Роль Мутко в дальнейшей жизни российского футбола? Я голосовал за него еще в 2005 году. Мнение футбольной общественности сводится к тому, что нам было бы комфортно работать с ним в качестве президента РФС. Не дай бог, конечно, он из-за занятости не сможет этого делать, но мы надеемся, что он будет хотя бы в попечительском совете. Пока он президент РФС, и мы все желаем, чтобы все эти суды в CAS не затянулись, и он остался в своей должности», – сказал Анохин.

В конце декабря 2017 года Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС из-за допингового скандала в российском спорте, разгоревшегося в 2015 году.