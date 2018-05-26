Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анохин: «Нам было комфортно работать с Мутко в качестве президента РФС. Надеемся, он останется в этой должности»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что надеется на возвращение экс-главы организации Виталия Мутко на свою должность. Также он рассказал, что сегодня будет обсуждаться вопрос создания попечительского совета РФС.

    «Попечительский совет, надеюсь, будет создан – сегодня этот вопрос выносится на конференцию. Кто его возглавит, будет решено позже. Но сам совет – тот орган, который нужен РФС. Туда могут войти руководители компаний и чиновники, которые поддерживают российский футбол. Им необязательно быть в исполкоме РФС. В самом исполкоме должны быть люди, непосредственно ежедневно развивающие футбол, работающие в сфере. Многим будет предложено войти в совет. Не так много людей бежит вкладывать деньги в детско-юношеский футбол, массовый и даже профессиональный футбол. Нет очереди за этим. Но есть люди, которые готовы помогать, и мы должны предложить им комфортные условия.

    Роль Мутко в дальнейшей жизни российского футбола? Я голосовал за него еще в 2005 году. Мнение футбольной общественности сводится к тому, что нам было бы комфортно работать с ним в качестве президента РФС. Не дай бог, конечно, он из-за занятости не сможет этого делать, но мы надеемся, что он будет хотя бы в попечительском совете. Пока он президент РФС, и мы все желаем, чтобы все эти суды в CAS не затянулись, и он остался в своей должности», – сказал Анохин.

    В конце декабря 2017 года Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС из-за допингового скандала в российском спорте, разгоревшегося в 2015 году.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2018 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:45

      Благодаря таким заступникам он долго еще будет работать на благо РФС.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 19:15

      Какая такая общественность,когда весь интернет кипит. Не видел ни одного положительного отзыва.Мало было гос.денег,решили теперь к частным компаниям подобраться. И именно-комфортно-а не просто хорошо. Значит не мешал. И сам не стеснялся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 18:43

      видимо интересы имеют общие раз так горою стоит за него)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 18:20

      Расстрел с конфискацией имущества - мудак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 26 мая 2018, 16:03

      Чему удивляться?!!! Рука руку моет. Все по понятиям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 15:35

      Тююю, воровать Вам вместе комфортно было.
      Всё остальное врозь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 мая 2018, 15:34

      Анохин, тебе бы за эти слова язык бы отрезать. Мнение футбольной
      общественности, это мнение Анохина, Прядкина и прочих прихлебателей.


      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 мая 2018, 14:46

      аноха и еже с ними такие же твари и воры

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 26 мая 2018, 14:30

      Мля...что несут люди. Им было хорошо работать..так почему тогда такие результаты?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11