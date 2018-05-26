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  • Анохин: «Нам было комфортно работать с Мутко в качестве президента РФС. Надеемся, он останется в этой должности»

Анохин: «Нам было комфортно работать с Мутко в качестве президента РФС. Надеемся, он останется в этой должности»

26 мая 2018, 14:13
9

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что надеется на возвращение экс-главы организации Виталия Мутко на свою должность. Также он рассказал, что сегодня будет обсуждаться вопрос создания попечительского совета РФС.

«Попечительский совет, надеюсь, будет создан – сегодня этот вопрос выносится на конференцию. Кто его возглавит, будет решено позже. Но сам совет – тот орган, который нужен РФС. Туда могут войти руководители компаний и чиновники, которые поддерживают российский футбол. Им необязательно быть в исполкоме РФС. В самом исполкоме должны быть люди, непосредственно ежедневно развивающие футбол, работающие в сфере. Многим будет предложено войти в совет. Не так много людей бежит вкладывать деньги в детско-юношеский футбол, массовый и даже профессиональный футбол. Нет очереди за этим. Но есть люди, которые готовы помогать, и мы должны предложить им комфортные условия.

Роль Мутко в дальнейшей жизни российского футбола? Я голосовал за него еще в 2005 году. Мнение футбольной общественности сводится к тому, что нам было бы комфортно работать с ним в качестве президента РФС. Не дай бог, конечно, он из-за занятости не сможет этого делать, но мы надеемся, что он будет хотя бы в попечительском совете. Пока он президент РФС, и мы все желаем, чтобы все эти суды в CAS не затянулись, и он остался в своей должности», – сказал Анохин.

В конце декабря 2017 года Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС из-за допингового скандала в российском спорте, разгоревшегося в 2015 году.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1527334259
Мля...что несут люди. Им было хорошо работать..так почему тогда такие результаты?
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Полная Канистра
1527335207
аноха и еже с ними такие же твари и воры
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vladimir-7
1527338067
Анохин, тебе бы за эти слова язык бы отрезать. Мнение футбольной общественности, это мнение Анохина, Прядкина и прочих прихлебателей.
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Мары
1527338147
Тююю, воровать Вам вместе комфортно было. Всё остальное врозь.
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edw7777
1527339785
Чему удивляться?!!! Рука руку моет. Все по понятиям.
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омск55
1527348031
Расстрел с конфискацией имущества - мудак
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OfaZavr
1527349401
видимо интересы имеют общие раз так горою стоит за него)
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val-berezko
1527351352
Какая такая общественность,когда весь интернет кипит. Не видел ни одного положительного отзыва.Мало было гос.денег,решили теперь к частным компаниям подобраться. И именно-комфортно-а не просто хорошо. Значит не мешал. И сам не стеснялся.
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zigbert
1527414334
Благодаря таким заступникам он долго еще будет работать на благо РФС.
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