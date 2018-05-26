Титов: «Енисей» в РФПЛ будет не выживать, а играть в футбол»

Тренер «Енисея» Егор Титов поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Сибиряки впервые в истории будут играть в высшем дивизионе чемпионата страны.

– В следующем сезоне важно выжить? Или попробуете замахнуться на что-то большее?

– Глагол «выжить» звучит плохо. Задачи обязательно будут поставлены, если получится попасть в десятку или восьмерку, то хорошо.

Но мы будем не выживать, а играть в футбол. Однозначно. Цели просто выжить у нас не появится ни в коем случае.