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Титов: «Енисей» в РФПЛ будет не выживать, а играть в футбол»

26 мая 2018, 09:28
12

Тренер «Енисея» Егор Титов поговорил о перспективах команды в следующем сезоне. Сибиряки впервые в истории будут играть в высшем дивизионе чемпионата страны.

– В следующем сезоне важно выжить? Или попробуете замахнуться на что-то большее?

– Глагол «выжить» звучит плохо. Задачи обязательно будут поставлены, если получится попасть в десятку или восьмерку, то хорошо.

Но мы будем не выживать, а играть в футбол. Однозначно. Цели просто выжить у нас не появится ни в коем случае.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей
Комментарии (12)
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Ilya Lapsin
1527316362
Молодец.
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himik2-62
1527318691
от вылета в фнл никто не застрахован
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Nerlinger
1527319578
Моллодетц конечно, но сколько уже было таких играющих...
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Бухбух
1527321177
Приказано выжить !!!
Ответить
Мары
1527322643
Посмотрим.Ещё один играющий коллектив нам в РФПЛ не помешал бы.А то одолели уже автобусы.
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val-berezko
1527323495
Хорошая задача-ИГРАТЬ В ФУТБОЛ.Успехов вам !
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prezent2017
1527323532
«Енисей» в РФПЛ будет не выживать, а играть в футбол в манеже.
Ответить
OfaZavr
1527326080
правильно, играющие команды это всегда хорошо, удачи Тихонову и его коллективу!
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zigbert
1527409751
Пусть этот дебют будет для вас удачным.
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Krossmen73
1527428093
Удачи Енисей!
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