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    Геркус: «В плане работы в соцсетях «Локомотив» берет пример с «Зенита»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе московского клуба с болельщиками.

    — Невысокая посещаемость была одним из наших слабых мест. Нам пришлось провести большую аналитическую работу, чтобы понять, почему люди ходят на стадион, но гораздо важнее, чтобы понять, почему не ходят.

    Мы поняли, что должны быть там, где есть современный болельщик. Например, недавно мы сделали популярный сериал «Вне игры». Также мы стараемся качественно работать в соцсетях, берем пример с «Зенита», который делает это фантастически.

    Мы стали по-другому относиться к матчам. Теперь это большие ивенты с множеством развлекательных элементов. Сейчас молодым людям скучно 90 минут смотреть футбол. Необходимо заполнять паузы, мы всячески работаем над этим.

    — Ваш слоган — «Ярче прошлого». Но у «Локомотива» великая история, почему вы от нее абстрагируетесь?

    — Нет, здесь заложен другой смысл. «Локомотив» был ярок вначале 2000-х, но потом наступил спад. Мы вышли из этого спада. Пообещали болельщикам, что будем показывать яркий, страстный футбол. Эту задачу в прошедшем сезоне мы перевыполнили. Завоевать титул чемпионов России — чудо и волшебство.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.05.2018 01:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 10:35

      Все будет зависеть от результатов команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 мая 2018, 19:57

      Вся эта ерунда принесет клубу максимум 5% болельщиков и то не постоянных. Купите два-три сильных игрока под ЛЧ, повторите подвиг в чемпионате России и тогда болельщики сами заполнят стадион. Команда должна побеждать иначе никакие сериалы не помогут. Здоровья Юрию Павловичу и мудрости в работе с командой!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 26 мая 2018, 14:21

      Главное не брать с Зеньки пример во всём другом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 26 мая 2018, 13:32

      Т.е. новая целевая аудитория Локомотива - малолетние глоры?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 мая 2018, 11:34

      Обезьянят, своих мозгов мало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 26 мая 2018, 07:59

      Правильной дорогой идете товарищи кочегары!

      0
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