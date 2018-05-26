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  • Геркус: «В плане работы в соцсетях «Локомотив» берет пример с «Зенита»

Геркус: «В плане работы в соцсетях «Локомотив» берет пример с «Зенита»

26 мая 2018, 01:30
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе московского клуба с болельщиками.

— Невысокая посещаемость была одним из наших слабых мест. Нам пришлось провести большую аналитическую работу, чтобы понять, почему люди ходят на стадион, но гораздо важнее, чтобы понять, почему не ходят.

Мы поняли, что должны быть там, где есть современный болельщик. Например, недавно мы сделали популярный сериал «Вне игры». Также мы стараемся качественно работать в соцсетях, берем пример с «Зенита», который делает это фантастически.

Мы стали по-другому относиться к матчам. Теперь это большие ивенты с множеством развлекательных элементов. Сейчас молодым людям скучно 90 минут смотреть футбол. Необходимо заполнять паузы, мы всячески работаем над этим.

— Ваш слоган — «Ярче прошлого». Но у «Локомотива» великая история, почему вы от нее абстрагируетесь?

— Нет, здесь заложен другой смысл. «Локомотив» был ярок вначале 2000-х, но потом наступил спад. Мы вышли из этого спада. Пообещали болельщикам, что будем показывать яркий, страстный футбол. Эту задачу в прошедшем сезоне мы перевыполнили. Завоевать титул чемпионов России — чудо и волшебство.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Геркус Илья
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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artydoc
1527310782
Правильной дорогой идете товарищи кочегары!
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prezent2017
1527323661
Обезьянят, своих мозгов мало.
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Павелий
1527330767
Т.е. новая целевая аудитория Локомотива - малолетние глоры?
Ответить
srg38
1527333675
Главное не брать с Зеньки пример во всём другом
Ответить
Антибиотик
1527353831
Вся эта ерунда принесет клубу максимум 5% болельщиков и то не постоянных. Купите два-три сильных игрока под ЛЧ, повторите подвиг в чемпионате России и тогда болельщики сами заполнят стадион. Команда должна побеждать иначе никакие сериалы не помогут. Здоровья Юрию Павловичу и мудрости в работе с командой!
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zigbert
1527406514
Все будет зависеть от результатов команды.
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