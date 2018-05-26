Геркус: «В плане работы в соцсетях «Локомотив» берет пример с «Зенита»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе московского клуба с болельщиками.

— Невысокая посещаемость была одним из наших слабых мест. Нам пришлось провести большую аналитическую работу, чтобы понять, почему люди ходят на стадион, но гораздо важнее, чтобы понять, почему не ходят.

Мы поняли, что должны быть там, где есть современный болельщик. Например, недавно мы сделали популярный сериал «Вне игры». Также мы стараемся качественно работать в соцсетях, берем пример с «Зенита», который делает это фантастически.

Мы стали по-другому относиться к матчам. Теперь это большие ивенты с множеством развлекательных элементов. Сейчас молодым людям скучно 90 минут смотреть футбол. Необходимо заполнять паузы, мы всячески работаем над этим.

— Ваш слоган — «Ярче прошлого». Но у «Локомотива» великая история, почему вы от нее абстрагируетесь?

— Нет, здесь заложен другой смысл. «Локомотив» был ярок вначале 2000-х, но потом наступил спад. Мы вышли из этого спада. Пообещали болельщикам, что будем показывать яркий, страстный футбол. Эту задачу в прошедшем сезоне мы перевыполнили. Завоевать титул чемпионов России — чудо и волшебство.