Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кришито: «Благодарен Манчини за вызов в сборную Италии»

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал вызов в сборную Италии. Также игрок рассказал, как отреагировал на пропуск Евро-2012. Тогда Кришито находился под следствием по делу о договорных матчах и не попал в заявку команды. Позже обвинения с игрока были сняты.

    «Евро-2012? У меня плохие воспоминания об этом. Сейчас я повзрослел и стал счастливее. У меня нет желания мстить, но шрам остался на всю жизнь.

    Я благодарен Манчини, который сделал меня капитаном «Зенита» и дал возможность вернуться в сборную. Он отличный тренер. Подходящей человек, чтобы презапустить сборную», – сказал Кришито.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 25 мая 2018, 23:24

      Млять, отличный защитник.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11