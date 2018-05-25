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Кришито: «Благодарен Манчини за вызов в сборную Италии»

25 мая 2018, 20:15
1

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал вызов в сборную Италии. Также игрок рассказал, как отреагировал на пропуск Евро-2012. Тогда Кришито находился под следствием по делу о договорных матчах и не попал в заявку команды. Позже обвинения с игрока были сняты.

«Евро-2012? У меня плохие воспоминания об этом. Сейчас я повзрослел и стал счастливее. У меня нет желания мстить, но шрам остался на всю жизнь.

Я благодарен Манчини, который сделал меня капитаном «Зенита» и дал возможность вернуться в сборную. Он отличный тренер. Подходящей человек, чтобы презапустить сборную», – сказал Кришито.

Источник: Football Italia
Италия Италия Дженоа Зенит Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (1)
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порт
1527279886
Млять, отличный защитник.
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