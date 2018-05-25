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    Каррера: «Я пробовал борщ, но по-прежнему предпочитаю пасту»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к российским холодам и еде. По словам итальянца, он пробовал традиционное блюдо русской кухни борщ.

    «В прошлом году мы играли в Томске при минус 15, и я нормально это перенес. Ко всему могу адаптироваться. С уважением отношусь к русским традициям. Люблю, например, спагетти, но ничего не имею против, когда кто-то рядом ест борщ. Я его тоже пробовал, но по-прежнему предпочитаю пасту», – сказал Каррера в интервью журналу GQ.

    Специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 16:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 12:04

      Хороший мужик! Россию уважает. Попробуй макароны по флотски-круче любой пасты!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 21:26

      Не борщ надо было дать Каррере а щей .Вот истинно русское блюдо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 21:05

      Каждому своё.Это нормально.Кстати, это маленький кусочек большого интервью.Вообще почитайте его полностью.Очень интересное.Особенно про тренера по физ подготовке, прозванного командой "морским пехотинцем."

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:28

      конечно для каждого своя родная кухня вкуснее и дороже, ведь с детства привык)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 мая 2018, 18:28

      С чесночком надо было....сало бы не помешало...ну а без рюмашки борщ-не борщ...

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 17:12

      селёдочку с картошечкой попробуй вообще кайф капусту с грибочками под 50 гр. но это по желанию Точно 2е гражданство наше потребуешь

      8
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 > Полная Канистра 25 мая 2018, 17:35

      Мало 50,тут бутыль нужен!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > upiter622 25 мая 2018, 17:39

      нам да а то и 2 пузыря но Массимо деликатный и культурный ему для приличия и этого достаточно

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 мая 2018, 16:58

      Холодец надо попробовать, пока в спорте полный голодец не наступил, и в Италию не пришлось возвращаться)

      1
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 25 мая 2018, 16:46

      Что подкупает,в Карьере это его дипломатичность.

      3
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 16:27

      Ни хера ты не понимаешь в русской кухне!)))

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > upiter622 25 мая 2018, 16:49

      Да просто надо быть русским,чтобы любить борщ. Ему простительно. Особенно если этот борщ из деревенской печи ) ,то вообще обалденно.)

      7
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > shurik45 25 мая 2018, 16:54

      Жрать-то как захотелось...)))) Кстати, паста тоже обалденная вещь) Если это истинная паста))

      7
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Владимирыч 25 мая 2018, 17:32

      Про жрать, точно, но если честно, пробовала эту пасту и я, но лучше борщ, при том что я и не большой любитель борща, но всётаки пусть будет он, но опять-же недавно услышала по ТВ

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