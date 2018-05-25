Каррера: «Я пробовал борщ, но по-прежнему предпочитаю пасту»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к российским холодам и еде. По словам итальянца, он пробовал традиционное блюдо русской кухни борщ.

«В прошлом году мы играли в Томске при минус 15, и я нормально это перенес. Ко всему могу адаптироваться. С уважением отношусь к русским традициям. Люблю, например, спагетти, но ничего не имею против, когда кто-то рядом ест борщ. Я его тоже пробовал, но по-прежнему предпочитаю пасту», – сказал Каррера в интервью журналу GQ.

Специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года.