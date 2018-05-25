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  • Каррера: «Я пробовал борщ, но по-прежнему предпочитаю пасту»

Каррера: «Я пробовал борщ, но по-прежнему предпочитаю пасту»

25 мая 2018, 16:21
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к российским холодам и еде. По словам итальянца, он пробовал традиционное блюдо русской кухни борщ.

«В прошлом году мы играли в Томске при минус 15, и я нормально это перенес. Ко всему могу адаптироваться. С уважением отношусь к русским традициям. Люблю, например, спагетти, но ничего не имею против, когда кто-то рядом ест борщ. Я его тоже пробовал, но по-прежнему предпочитаю пасту», – сказал Каррера в интервью журналу GQ.

Специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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upiter622
1527254839
Ни хера ты не понимаешь в русской кухне!)))
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Ilya Lapsin
1527255979
Что подкупает,в Карьере это его дипломатичность.
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Viper for CSKA
1527256682
Холодец надо попробовать, пока в спорте полный голодец не наступил, и в Италию не пришлось возвращаться)
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Полная Канистра
1527257557
селёдочку с картошечкой попробуй вообще кайф капусту с грибочками под 50 гр. но это по желанию Точно 2е гражданство наше потребуешь
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Чикомас
1527262085
С чесночком надо было....сало бы не помешало...ну а без рюмашки борщ-не борщ...
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OfaZavr
1527265711
конечно для каждого своя родная кухня вкуснее и дороже, ведь с детства привык)
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Мары
1527271543
Каждому своё.Это нормально.Кстати, это маленький кусочек большого интервью.Вообще почитайте его полностью.Очень интересное.Особенно про тренера по физ подготовке, прозванного командой "морским пехотинцем."
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zigbert
1527272764
Не борщ надо было дать Каррере а щей .Вот истинно русское блюдо.
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val-berezko
1527325492
Хороший мужик! Россию уважает. Попробуй макароны по флотски-круче любой пасты!
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