Дворкович: «Англичане обещали устроить нам третью мировую? Мы с ними подружимся»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович высказался относительно угроз со стороны английских фанатов устроить на чемпионате мира в России «Третью мировую войну».

– Британские болельщики пообещали устроить на чемпионате мира в России «Третью мировую». Она будет?

– Думаю, наши английские друзья будут вести себя как любые другие болельщики – доброжелательно и с любовью к футболу. Уверен, мы подружимся. Наши службы безопасности будут внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать.

– Приедут ли в Россию на ЧМ-2018 английские полицейские – помогать нашим, контролировать своих болельщиков?

– Да, будут отдельные эксперты и специалисты, которые будут работать вместе с нами. У нас хорошие контакты и сотрудничество с полицией и спецслужбами всех стран-участников, координация идет на отличном уровне.

Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»