Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дворкович: «Англичане обещали устроить нам третью мировую? Мы с ними подружимся»

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович высказался относительно угроз со стороны английских фанатов устроить на чемпионате мира в России «Третью мировую войну».

    – Британские болельщики пообещали устроить на чемпионате мира в России «Третью мировую». Она будет?

    – Думаю, наши английские друзья будут вести себя как любые другие болельщики – доброжелательно и с любовью к футболу. Уверен, мы подружимся. Наши службы безопасности будут внимательно следить за ситуацией и при необходимости действовать.

    – Приедут ли в Россию на ЧМ-2018 английские полицейские – помогать нашим, контролировать своих болельщиков?

    – Да, будут отдельные эксперты и специалисты, которые будут работать вместе с нами. У нас хорошие контакты и сотрудничество с полицией и спецслужбами всех стран-участников, координация идет на отличном уровне.

    Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 23:37

      Дворкович уже примерял шарфик сборной Англии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 25 мая 2018, 19:04

      достойно и спокойно. даже не ожидал от наших чиновников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 16:55

      Не стоит придавать значения высказываниям отдельных идиотов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > zigbert 26 мая 2018, 08:57

      Например Дворковича?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 25 мая 2018, 15:48

      Все будет хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 10:17

      Угу. Дружба с Англией в виде "Антанты" случилась как раз перед Первой мировой...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Danish Dynamite 25 мая 2018, 11:40

      не смешивай политику государств с отношениями между обычными людьми)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > VGreen 25 мая 2018, 12:03

      это точно)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Shinra > VGreen 25 мая 2018, 12:19

      А государствами не люди руководят что ли, а рептилоиды? :)
      Психология человека везде одна, конфликты государств вырастают из внутриличностных и межличностных конфликтов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Shinra 25 мая 2018, 12:49

      не ОБЫЧНЫЕ люди, а политики, у них свои мутки.
      я, например, увидав простого англичанина на улицах Москвы, буду равнодушен или даже рад (ну просто интересно), а не кинусь на него с криками "зачем вы выгнали наших дипломатов и отравили скрипаля?!"))).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce > Shinra 25 мая 2018, 15:50

      Государствами руководят люди, а вот конфликты государств вырастают из внутриличностных и межличностных конфликтов крайне редко, почти никогда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11