Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

Британское издание Daily Star выпустило материал, посвященный поездке английских фанатов на чемпионат мира-2018 в России. В нем болельщики пообещали устроить в нашей стране «сущий ад».

«Мы едем драться. С нетерпением ждем самолета в Россию. Это будет сущий ад, буквально третья мировая война. За все расплатимся с русскими», – говорится в заявлении болельщиков.

Так, известно, что в Россию с целью учинить беспорядки приедет, в частности, объединенная группировка фанатов лондонских клубов – «Вест Хэма» и «Миллуола».