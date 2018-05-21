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  • Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

21 мая 2018, 22:14
74

Британское издание Daily Star выпустило материал, посвященный поездке английских фанатов на чемпионат мира-2018 в России. В нем болельщики пообещали устроить в нашей стране «сущий ад».

«Мы едем драться. С нетерпением ждем самолета в Россию. Это будет сущий ад, буквально третья мировая война. За все расплатимся с русскими», – говорится в заявлении болельщиков.

Так, известно, что в Россию с целью учинить беспорядки приедет, в частности, объединенная группировка фанатов лондонских клубов – «Вест Хэма» и «Миллуола».

Источник: Daily Star
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Англия
Комментарии (74)
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anatolich72
1526930958
Никогда не состоял в фан движениях .но если попрут на Россиян валить буду на право и на лево.
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VVM1964
1526931256
Россия - гостеприимная страна и умеет встречать гостей , но и недругов тоже , да так , что мало ни кому не кажется .
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Тraumtanzеr
1526931290
Клоуны))Они хоть понимают, с кем драться то едут?))Отсюда живым еще никто не уходил)Из самолета не успеете выйти)
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Полная Канистра
1526931508
ждём с нетерпение от нац .гвардии получите по затылку и срок впаяем будете сортиры чистить на вокзалах петушня
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insider_retro
1526932159
Кто много заранее трендит, тот долго потом встаёт...))
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slavа0508
1526933976
Культурная Европа,,,,если бы наши сделали б такое заявление,,,,то уже вся европейская пресса и политики говном бы исходили,,,
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Мары
1526938703
Ну наобещать можно и снегурочку в жаркий день посреди Сахары.А в реальности сначала огребут от наших объединённых группировок, а на десерт ещё и от полицаев прилетит.Это ещё я росгвардию не упоминал.Они ваще звери.Им даже вместо оружия сапёрные лопатки выдают.
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Blossiya
1526938822
Ну справедливости ради надо отметить, что авторы заметки на сайте как-то смогли сделать грозный заголовок, а статья-то о другом. О взаимоотношениях между ультрас. У них же даже переговоры проходят. Готовятся к ЧМ))) В статье как раз их ответ на предложения наших ультрас. Англичане сетуют, что чем ближе ЧМ, переговоры затихли и они подозревают, что это не спроста и россияне что-то затеяли. Англичане помнят избиение своих болельщиков нашими хулиганами на Евро-2012. Там погиб не боец, а обычный "кузьмич". Они обеспокоены тем, что 24 тыс. англичан, приезжающих на ЧМ2018 останутся без защиты и не смогут мирно посмотреть футбол (как это уже было, когда россияне нападали на трибунах). Поэтому они предупреждают, что на сей раз собирают бойцов, чтобы в случае нападения защищать своих. Не стоит накалять обстановку и демонизировать тех и других.
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Krossmen73
1526955307
На мой взгляд журналистам не стоит нагнетать обстановку подобными выдержками из британской прессы.У нас хватает отмороженных ребятишек воспринять всё всерьёз и нашухерить от души.А забугорним это и надо!Вонь пойдёт во всех их СМИ такая что долго не отмоемся.Они это умеют делать.Нашим болелам стоит закусить удила и не ввязываться во всякие провокации.Остальное сделают правоохранители.И МВД и ФСБ и ВВ(росгвардия) давно отработали сценарии как угомонить резвых зарубежных гостей.Так что кроме отдельных моментов всё должно пройти относительно спокойно.Если только свои придурки не накосячат...
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OfaZavr
1526974203
может это очередная провокация их журналистов чтобы раззадорить наших болельщиков и подогреть обстановку.
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