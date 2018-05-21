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    Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

    Британское издание Daily Star выпустило материал, посвященный поездке английских фанатов на чемпионат мира-2018 в России. В нем болельщики пообещали устроить в нашей стране «сущий ад».

    «Мы едем драться. С нетерпением ждем самолета в Россию. Это будет сущий ад, буквально третья мировая война. За все расплатимся с русскими», – говорится в заявлении болельщиков.

    Так, известно, что в Россию с целью учинить беспорядки приедет, в частности, объединенная группировка фанатов лондонских клубов – «Вест Хэма» и «Миллуола».

    Источник: Daily Star

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    21.05.2018 22:14
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2018, 23:48

      В таком случае велкам ту хэлл или х...й))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2018, 23:47

      Им самим не смешно?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 24 мая 2018, 23:11

      Русская история и не таких видовала!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 20:48

      хаххаххааа ! так эти английские петушки здесь будут ходить тише воды ниже травы ! потому что знают что получат по полной индейцы тупые ! девочки английские думают что их сборная англии на что то способна ))))) сборная англия максимум 3 место в группе !!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 10:38

      Главное не идти на провокацию а особо ретивых сажать.

      6
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 22 мая 2018, 22:49

      Это призыв от страха,стоит им ступить на Русскую землю как все панты рассеются!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 мая 2018, 22:05

      У нас отличные тюрьмы с трёхразовым питанием,милости просим!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 22 мая 2018, 20:52

      Надо нам шахматные турниры проводить. Будет тишь да благодать:)

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 мая 2018, 20:01

      ахахахахахаха, полицейские своих фанатов может и не любят, но английским закатают дубинкой по тупой башке с боооольшим удовольствием, особенно после такого заявления :) это не французские толерасты, которые будут стоять и смотреть как фанаты громят город, в России тупое быдло во время такого мероприятия никто терпеть не будет

      3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 22 мая 2018, 19:19

      Ну Англичане , насмешили , решили нас Русских тронуть на нашей земле............Я как раз буду во время чемпионата на вахте в Москве........увижу если они будут наглеть не далеко от моего объекта ........брошу работу и надаю по щам ...)))

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