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«Локомотив» может предложить «Барселоне» за Видаля 7 миллионов

25 мая 2018, 06:06
9

Представители «Локомотива» продолжают работать над приобретением полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля, сообщает Weloba.

Российская команда рассчитывает потратить на этот переход 28-летнего футболиста около 7 миллионов евро. Сам Видаль на данный момент больше склоняется к возвращению в «Севилью». В его услугах также заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».

Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Локомотив
Комментарии (9)
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shinnik
1527218551
..и любимую футболку Тарасова..
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Кривоножка
1527220278
Хороший был бы трансфер,для РФПЛ,но это не игра футбольный менеджер,где все просто. Не могу себе представить что из барсы и тд начнут приходить футболисты даже замены .
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Увинстон Паркс
1527223070
А зачем он в Локо? Молодым игрокам практику давайте
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Александр ЗА
1527223433
Да
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Cherembas
1527223629
фиг поедет к нам
Ответить
серега кашин
1527226970
да все это брехня, так из барсы, даже из-за запаса в россию? он лучше в испании останется
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Ще Гевара
1527228189
Локомотив жжёт!
Ответить
prezent2017
1527246783
Сдох Видаль.
Ответить
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