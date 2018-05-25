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    «Локомотив» может предложить «Барселоне» за Видаля 7 миллионов

    Представители «Локомотива» продолжают работать над приобретением полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля, сообщает Weloba.

    Российская команда рассчитывает потратить на этот переход 28-летнего футболиста около 7 миллионов евро. Сам Видаль на данный момент больше склоняется к возвращению в «Севилью». В его услугах также заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».

    Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 06:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 мая 2018, 14:13

      Сдох Видаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 мая 2018, 09:03

      Локомотив жжёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 08:42

      да все это брехня, так из барсы, даже из-за запаса в россию? он лучше в испании останется

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > серега кашин 25 мая 2018, 14:26

      Да трудно представить таких людей кто Испанию променяет на климат : "Сорок Лет Без Урожая". Попробовал Португалец с Зенитом. Только взялся за руль, а его по рукам-ЛИМИТ, Только взялся Итальянец-Обещанного не дождавшись, даже бросил деньги, пожалел нашу страну-бедолагу с ее муткоруководителями....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 мая 2018, 07:47

      фиг поедет к нам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 мая 2018, 07:43

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 25 мая 2018, 07:37

      А зачем он в Локо?
      Молодым игрокам практику давайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 25 мая 2018, 06:51

      Хороший был бы трансфер,для РФПЛ,но это не игра футбольный менеджер,где все просто. Не могу себе представить что из барсы и тд начнут приходить футболисты даже замены .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 06:22

      ..и любимую футболку Тарасова..

      2
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