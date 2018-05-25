«Локомотив» может предложить «Барселоне» за Видаля 7 миллионов

Представители «Локомотива» продолжают работать над приобретением полузащитника «Барселоны» Алейша Видаля, сообщает Weloba.

Российская команда рассчитывает потратить на этот переход 28-летнего футболиста около 7 миллионов евро. Сам Видаль на данный момент больше склоняется к возвращению в «Севилью». В его услугах также заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».

Контракт Видаля с каталонцами рассчитан до середины 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается «Барселоной» в 7-8 миллионов евро.