Вице-президент «Спартака»: «Бюджет команды в новом сезоне останется прежним»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что бюджет команды в сезоне-2018/19 не претерпит изменений в сторону увеличения. По словам руководителя, он останется таким же, как и в предыдущей кампании.
– Доходы «Спартака» в постчемпионский сезон выросли?
– Да, увеличились. У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч.
– Сколько «Спартак» заработал в этом сезоне?
– Не скажу, потому что бюджет еще не подготовлен. Итоговый бюджет будет позже.
– Насколько бюджет будет изменен по сравнению с прошлым сезоном?
– Не будет изменен. С чего вы взяли, что он должен измениться? Цели у нас все такие же – быть чемпионами и играть в Лиге чемпионов.
– Квинси Промес говорит, что может уйти, если поступит предложение...
– Про трансферы не будем говорить.
– Правда ли, что сумма, которая будет выделена на селекцию «Спартака» летом, зависит от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов?
– Бюджет сформирован, просто возможность участия в групповом этапе турнира позволит рассчитывать еще на 20 миллионов.
– Эти деньги пойдут на трансферы?
– Про трансферы мы сегодня не говорим.