Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Спартака»: «Бюджет команды в новом сезоне останется прежним»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что бюджет команды в сезоне-2018/19 не претерпит изменений в сторону увеличения. По словам руководителя, он останется таким же, как и в предыдущей кампании.

    – Доходы «Спартака» в постчемпионский сезон выросли?

    – Да, увеличились. У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч.

    – Сколько «Спартак» заработал в этом сезоне?

    – Не скажу, потому что бюджет еще не подготовлен. Итоговый бюджет будет позже.

    – Насколько бюджет будет изменен по сравнению с прошлым сезоном?

    – Не будет изменен. С чего вы взяли, что он должен измениться? Цели у нас все такие же – быть чемпионами и играть в Лиге чемпионов.

    – Квинси Промес говорит, что может уйти, если поступит предложение...

    – Про трансферы не будем говорить.

    – Правда ли, что сумма, которая будет выделена на селекцию «Спартака» летом, зависит от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов?

    – Бюджет сформирован, просто возможность участия в групповом этапе турнира позволит рассчитывать еще на 20 миллионов.

    – Эти деньги пойдут на трансферы?

    – Про трансферы мы сегодня не говорим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2018 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 19:38

      Прям вот возьмут и скажут, что такое они планируют на следующий сезон.))) Они живут полной жизнью и руководствуются старой доброй поговоркой: будет день, будет пища.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 17:50

      пока все покрыто мраком и тайной, и про трансферы к сожалению как-то не обнадеживающе...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 24 мая 2018, 15:14

      Бюджет отчасти зависит от количества абонетентов, продажи атрибутики, призовых и прав за телетрансляцию. Остальное - благотворительность.
      Просто спасибо болельщикам (не тем, конечно, за которых штрафы идут) и тем, кто спонсирует команду.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 24 мая 2018, 15:00

      раз темнят, значит прорыва по трансферам ждать не стоит

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:49

      Пока ничего нового.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 мая 2018, 13:46

      бюджет пора бы и начинать увеличивать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 мая 2018, 12:54

      Раз про трансферы не хочет говорить, значит точно деньги пойдут не на них!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11