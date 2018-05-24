Вице-президент «Спартака»: «Бюджет команды в новом сезоне останется прежним»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что бюджет команды в сезоне-2018/19 не претерпит изменений в сторону увеличения. По словам руководителя, он останется таким же, как и в предыдущей кампании.

– Доходы «Спартака» в постчемпионский сезон выросли?

– Да, увеличились. У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч.

– Сколько «Спартак» заработал в этом сезоне?

– Не скажу, потому что бюджет еще не подготовлен. Итоговый бюджет будет позже.

– Насколько бюджет будет изменен по сравнению с прошлым сезоном?

– Не будет изменен. С чего вы взяли, что он должен измениться? Цели у нас все такие же – быть чемпионами и играть в Лиге чемпионов.

– Квинси Промес говорит, что может уйти, если поступит предложение...

– Про трансферы не будем говорить.

– Правда ли, что сумма, которая будет выделена на селекцию «Спартака» летом, зависит от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов?

– Бюджет сформирован, просто возможность участия в групповом этапе турнира позволит рассчитывать еще на 20 миллионов.

– Эти деньги пойдут на трансферы?

– Про трансферы мы сегодня не говорим.