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  • Вице-президент «Спартака»: «Бюджет команды в новом сезоне останется прежним»

Вице-президент «Спартака»: «Бюджет команды в новом сезоне останется прежним»

24 мая 2018, 12:40
8

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что бюджет команды в сезоне-2018/19 не претерпит изменений в сторону увеличения. По словам руководителя, он останется таким же, как и в предыдущей кампании.

– Доходы «Спартака» в постчемпионский сезон выросли?

– Да, увеличились. У нас выросло количество абонементов. В чемпионский сезон было продано 17 тысяч, на следующий год – 25 тысяч.

– Сколько «Спартак» заработал в этом сезоне?

– Не скажу, потому что бюджет еще не подготовлен. Итоговый бюджет будет позже.

– Насколько бюджет будет изменен по сравнению с прошлым сезоном?

– Не будет изменен. С чего вы взяли, что он должен измениться? Цели у нас все такие же – быть чемпионами и играть в Лиге чемпионов.

– Квинси Промес говорит, что может уйти, если поступит предложение...

– Про трансферы не будем говорить.

– Правда ли, что сумма, которая будет выделена на селекцию «Спартака» летом, зависит от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов?

– Бюджет сформирован, просто возможность участия в групповом этапе турнира позволит рассчитывать еще на 20 миллионов.

– Эти деньги пойдут на трансферы?

– Про трансферы мы сегодня не говорим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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Старикан
1527155674
Раз про трансферы не хочет говорить, значит точно деньги пойдут не на них!
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серега кашин
1527158803
бюджет пора бы и начинать увеличивать
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zigbert
1527162581
Пока ничего нового.
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oyabun
1527163254
раз темнят, значит прорыва по трансферам ждать не стоит
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Blossiya
1527164072
Бюджет отчасти зависит от количества абонетентов, продажи атрибутики, призовых и прав за телетрансляцию. Остальное - благотворительность. Просто спасибо болельщикам (не тем, конечно, за которых штрафы идут) и тем, кто спонсирует команду.
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OfaZavr
1527173453
пока все покрыто мраком и тайной, и про трансферы к сожалению как-то не обнадеживающе...
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Мары
1527179916
Прям вот возьмут и скажут, что такое они планируют на следующий сезон.))) Они живут полной жизнью и руководствуются старой доброй поговоркой: будет день, будет пища.
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