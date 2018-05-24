Косиельни – о травме: «Через пять месяцев рассчитываю приступить к работе с мячом»

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о своей травме, которую он получил в матче Лиги Европы с «Атлетико».

«В тот момент я сразу понял, что порвал сухожилие. Боль была необычной, я почувствовал страшный разрыв. Закричал и сел на газон. Это была мучительная боль.

После операции я практически не двигался две недели. Лежал в постели. Смотрел телевизор, разгадывал кроссворды.

Через три месяца надеюсь начать легкие пробежки, а через пять – приступить к работе с мячом», – приводит слова Косиельни AFP.

Ранее сообщалось, что футболист вернется в строй не ранее ноября.