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    Косиельни – о травме: «Через пять месяцев рассчитываю приступить к работе с мячом»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о своей травме, которую он получил в матче Лиги Европы с «Атлетико».

    «В тот момент я сразу понял, что порвал сухожилие. Боль была необычной, я почувствовал страшный разрыв. Закричал и сел на газон. Это была мучительная боль.

    После операции я практически не двигался две недели. Лежал в постели. Смотрел телевизор, разгадывал кроссворды.

    Через три месяца надеюсь начать легкие пробежки, а через пять – приступить к работе с мячом», – приводит слова Косиельни AFP.

    Ранее сообщалось, что футболист вернется в строй не ранее ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 мая 2018, 11:53

      Жаль, ЧМ пропустит. Потеря для Франции.

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