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    Инсинье: «Я не ожидал назначения Анчелотти в «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рад приходу в команду Карло Анчелотти, который сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри.

    «Я желаю Анчелотти всего наилучшего в «Наполи». Это великий тренер. Надеюсь, он сможет помочь нашей команде выйти на новые высоты.

    Я не ожидал этого назначения, но мы все знаем, что у нашего президента всегда припрятан козырь в рукаве. Прибытие Анчелотти в «Наполи» – это настоящий переворот, он отличный тактик.

    Сарри? Нам остается только поблагодарить его. Он очень многому научил всех нас. «Наполи» развивался под его влиянием и благодаря ему», – приводит слова игрока Sky Sport Italia.

    Сарри работал в «Наполи» с 2015 года. Контракт с Анчелотти рассчитан на три года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 09:31
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