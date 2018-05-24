Инсинье: «Я не ожидал назначения Анчелотти в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рад приходу в команду Карло Анчелотти, который сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри.

«Я желаю Анчелотти всего наилучшего в «Наполи». Это великий тренер. Надеюсь, он сможет помочь нашей команде выйти на новые высоты.

Я не ожидал этого назначения, но мы все знаем, что у нашего президента всегда припрятан козырь в рукаве. Прибытие Анчелотти в «Наполи» – это настоящий переворот, он отличный тактик.

Сарри? Нам остается только поблагодарить его. Он очень многому научил всех нас. «Наполи» развивался под его влиянием и благодаря ему», – приводит слова игрока Sky Sport Italia.

Сарри работал в «Наполи» с 2015 года. Контракт с Анчелотти рассчитан на три года.