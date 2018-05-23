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  • Дзагоев: «Переезд за рубеж? Если после ЧМ не получится уйти, то потом будет сложно»

Дзагоев: «Переезд за рубеж? Если после ЧМ не получится уйти, то потом будет сложно»

23 мая 2018, 12:42
10

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о возможном переходе в зарубежный клуб.

«Конкретных предложений никогда не было, были только разговоры, все на уровне слухов. Я говорил, что у меня еще есть желание. Если после чемпионата мира я никуда не уеду, то, скорее всего, останусь здесь [до конца карьеры].

Но желание у меня до сих пор есть. И если меня позовут через два года, я тоже соглашусь. Просто если после чемпионата мира ничего не получится, потом будет сложно уйти», – сказал Дзагоев.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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Тraumtanzеr
1527068809
Чем ты раньше думал?Поздно пить боржоми...хрусталь.
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bset
1527073550
Если бы не травмы... Уже не светит, увы.
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Чикомас
1527075481
Опоздал...
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Полная Канистра
1527082216
там играть надо на полную катушку но со здоровьем у него большие всегда проблемы
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Дави гниду
1527082858
Опоздал ты лет на пять минимум.
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OfaZavr
1527089891
опоздал уже скорее всего, но думаю если кто и предложит то команды не топ-5 чемпионатов, тем более со здоровьем частенько проблемы.
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Nerlinger
1527097184
Давай те все разбегитесь... в молодёжке игороков не хватит
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zigbert
1527099997
Может что и получится. Удачи Алан.
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