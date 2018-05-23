Дзагоев: «Переезд за рубеж? Если после ЧМ не получится уйти, то потом будет сложно»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о возможном переходе в зарубежный клуб.

«Конкретных предложений никогда не было, были только разговоры, все на уровне слухов. Я говорил, что у меня еще есть желание. Если после чемпионата мира я никуда не уеду, то, скорее всего, останусь здесь [до конца карьеры].

Но желание у меня до сих пор есть. И если меня позовут через два года, я тоже соглашусь. Просто если после чемпионата мира ничего не получится, потом будет сложно уйти», – сказал Дзагоев.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.