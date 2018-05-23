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    Дзагоев: «Переезд за рубеж? Если после ЧМ не получится уйти, то потом будет сложно»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о возможном переходе в зарубежный клуб.

    «Конкретных предложений никогда не было, были только разговоры, все на уровне слухов. Я говорил, что у меня еще есть желание. Если после чемпионата мира я никуда не уеду, то, скорее всего, останусь здесь [до конца карьеры].

    Но желание у меня до сих пор есть. И если меня позовут через два года, я тоже соглашусь. Просто если после чемпионата мира ничего не получится, потом будет сложно уйти», – сказал Дзагоев.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2018 12:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 21:26

      Может что и получится. Удачи Алан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 мая 2018, 20:39

      Давай те все разбегитесь... в молодёжке игороков не хватит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 18:38

      опоздал уже скорее всего, но думаю если кто и предложит то команды не топ-5 чемпионатов, тем более со здоровьем частенько проблемы.

      3
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 23 мая 2018, 16:40

      Опоздал ты лет на пять минимум.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 мая 2018, 16:30

      там играть надо на полную катушку но со здоровьем у него большие всегда проблемы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 мая 2018, 14:38

      Опоздал...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 мая 2018, 14:05

      Если бы не травмы... Уже не светит, увы.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 мая 2018, 12:46

      Чем ты раньше думал?Поздно пить боржоми...хрусталь.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Тraumtanzеr 23 мая 2018, 13:06

      Вроде не сложно шесть предложений прочитать...Но на всякий случай выделю : "Конкретных предложений никогда не было, были только разговоры, все на уровне слухов."

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Vickont 23 мая 2018, 15:44

      Вранье все это. Были. Гинер просто не отпускал. Так и с игарем было.

      0
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