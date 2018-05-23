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    YouTube будет бесплатно транслировать матчи чемпионата Бразилии, в том числе в России

    Матчи высшего дивизиона чемпионата Бразилии можно будет бесплатно смотреть на YouTube, сообщает Sportspromedia. Это стало известно после заключения сделки агентством Mediapro с компанией Google. Просмотр будет доступен в 27 странах Азии, Океании и Европы, в том числе в России.

    Чемпионат Бразилии является единственным крупным футбольным турниром в мире, чьи матчи будут вживую показаны на YouTube. Вещатель получит право на трансляцию 110 игр в режиме прямого эфира, а также обзоры всех матчей тура.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 мая 2018, 11:47

      да их и так транслируют пользователи по утрам.

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