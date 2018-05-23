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YouTube будет бесплатно транслировать матчи чемпионата Бразилии, в том числе в России

23 мая 2018, 10:39
1

Матчи высшего дивизиона чемпионата Бразилии можно будет бесплатно смотреть на YouTube, сообщает Sportspromedia. Это стало известно после заключения сделки агентством Mediapro с компанией Google. Просмотр будет доступен в 27 странах Азии, Океании и Европы, в том числе в России.

Чемпионат Бразилии является единственным крупным футбольным турниром в мире, чьи матчи будут вживую показаны на YouTube. Вещатель получит право на трансляцию 110 игр в режиме прямого эфира, а также обзоры всех матчей тура.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А
Комментарии (1)
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3a zenit
1527065262
да их и так транслируют пользователи по утрам.
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