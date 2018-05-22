Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Рад, что ФИФА завершила допинговое расследование. Это спокойствие для сборной России»

    Член исполкома РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России.

    Ранее сообщалось, что Федерация не нашла достаточного количества доказательств в том, что россияне нарушали антидопинговые правила.

    «Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено – ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб.

    Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:35

      Вновь как всегда со своим веским словом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:12

      не дает о себе забыть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 мая 2018, 09:51

      Как ты лихо всегда сливаешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2018, 23:30

      Лучше бы в отношение тебя открыли расследование, петушара

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 мая 2018, 23:29

      Не понял -при чем здесь стройка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 мая 2018, 23:19

      миныстер строительства хера тебе надо от футбола мудак?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11