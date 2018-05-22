Мутко: «Рад, что ФИФА завершила допинговое расследование. Это спокойствие для сборной России»

Член исполкома РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что ФИФА закрыла дело о допинге игроков сборной России.

Ранее сообщалось, что Федерация не нашла достаточного количества доказательств в том, что россияне нарушали антидопинговые правила.

«Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено – ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб.

Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно», – сказал Мутко.