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    Генич: «Промеса нужно обмотать подарочной лентой и продать миллионов за 20»

    Комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Спартаку» пора расстаться с полузащитником Квинси Промесом. Ранее голландец сказал, что у него есть амбиции выступать в более сильной европейской лиге.

    «Спартаку» нужно обмотать Квинси подарочной лентой и продать миллионов за 20. Свой высочайший уровень на фоне чемпионата России он демонстрирует не первый год. Но бросалось в глаза, что последний год он больше работает не на команду, а на личную статистику. «Спартак» должен его отпустить», – сказал Генич в эфире программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    В минувшем сезоне 26-летний Промес провел 38 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2018 15:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 мая 2018, 15:38

      Сам Промес в интервью говорил, что покинет "Спартак", когда завоюет титул. Прошёл год,а Промес не уходит. Для него звание чемпиона страны - не титул?

      0
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      Рейтинг: +75

      igoor52 23 мая 2018, 13:58

      Гене заклеить рот скотчем и дать пинок под зад, ПРОМЕС если вспомнить лучший бомбардир РФПЛ!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:56

      Будут хорошие предложения для Промеса и сам он будет согласен, то можно будет его продавать. Об этом уже все прекрасно знают.

      2
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 22 мая 2018, 22:03

      Геничу легко считать деньги Федуна. Ведь они не его.
      Продать - большого ума не надо!
      А где Спартак возьмёт такого же игрока по классу равного или выше Промесу!???
      Промес ОТЛИЧНЫЙ игрок, а критика НЕОБЪЕКТИВНА.
      Промес весь Спартак на себе ТАЩИТ!
      А уходить или остаться в Спартаке - пусть сам решает.
      Ведь Спартак ему создал все условия для успешного выступления за клуб.
      В Европе он добился бы большего, а в Спартаке по мелочи промышляет и то раз в 16 лет.
      Неизвестно теперь когда будет следующий титул.
      Со следующего сезона введут видеоповторы и тогда прощай титулы для Спартака.
      Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине, а не летать на верху!!!
      Промеса заменить будет трудно!
      Игрока найдут, но не выше классом чем Промес.
      Фактически это большая потеря для Спартака.
      Равноценного Промесу не найдут.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Виктор12 23 мая 2018, 12:08

      у нас пол России отлично считают деньги Федуна, и Генич не исключение.
      А по Промесу, лучше продать его если будет спрос, опять же за хорошие деньги.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 21:42

      А я думаю, что весь вопрос связанный с переходом в забугорный клуб, зависит в первую очередь от Квинси, а не от Генича.Так что пусть он лучше себя ленточками обматывает и
      дарит кому нибудь.

      2
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 22 мая 2018, 19:13

      Прав, прав Генич, Промес зажрался (часто, вместо паса идёт в обыгрышь, картинно падает и недоуменно смотрит на судью, когда тот не свистит...), надо продать, пока дают деньги.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 18:58

      может и прав Генич, Промес у нас уже потерял мотивацию что игры на финише показали, да этот сезон он все равно провел хорошо, но если его не отпустят (при достойном предложении конечно) он может остановиться в развитии и таким образом получиться плохо для обеих сторон.

      5
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 мая 2018, 18:55

      Или продать, или крепко по ушам проехать,
      Чтоб играл для командного успеха.

      2
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 22 мая 2018, 18:01

      За 20 не возьмут, хоть бы пятеру кто нибудь отвалил.

      -2
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      Рейтинг: +111

      baddy > Kollljan 22 мая 2018, 20:02

      Ну и болван же ты

      3
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      Рейтинг: +196

      Deadlord > Kollljan 22 мая 2018, 21:47

      Аахахвх, надеюсь ты просто шутишь

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 22 мая 2018, 17:55

      Кому он нужен.Ну кроме как в какую нибудь Турцию

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