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  • Генич: «Промеса нужно обмотать подарочной лентой и продать миллионов за 20»

Генич: «Промеса нужно обмотать подарочной лентой и продать миллионов за 20»

22 мая 2018, 15:21
22

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Спартаку» пора расстаться с полузащитником Квинси Промесом. Ранее голландец сказал, что у него есть амбиции выступать в более сильной европейской лиге.

«Спартаку» нужно обмотать Квинси подарочной лентой и продать миллионов за 20. Свой высочайший уровень на фоне чемпионата России он демонстрирует не первый год. Но бросалось в глаза, что последний год он больше работает не на команду, а на личную статистику. «Спартак» должен его отпустить», – сказал Генич в эфире программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».

В минувшем сезоне 26-летний Промес провел 38 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 голевых передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Генич Константин
Комментарии (22)
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oyabun
1526993172
Все верно сказал Генич. Порой очень резко бросается в глаза, как Промес вместо удобного паса на партнера при завершении атаки, пробивает сам, часто промахиваясь и запарывая тем самым перспективную атаку. Именно на себя работает.
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upiter622
1526994917
Он же Б/У,даже гравировка спартака на жопе есть!
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Боцман59rus
1526995930
да будь я и хипстеом мутных времен и плятцких годов извращенец, я русский стер с памяти, только за то, что им комментирует генич...
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Полная Канистра
1526996759
тебя бы в туал. бумагу обмотать и смыть
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кузнецов артем
1526997454
А потом эти же комментаторы жалуются что в нашем чемпионате мало хороших легионеров, смех, лучше не высказывать вообще мнение чем выставлять себя на посмешище
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OfaZavr
1527004711
может и прав Генич, Промес у нас уже потерял мотивацию что игры на финише показали, да этот сезон он все равно провел хорошо, но если его не отпустят (при достойном предложении конечно) он может остановиться в развитии и таким образом получиться плохо для обеих сторон.
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Leon_ARS
1527005593
Прав, прав Генич, Промес зажрался (часто, вместо паса идёт в обыгрышь, картинно падает и недоуменно смотрит на судью, когда тот не свистит...), надо продать, пока дают деньги.
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Мары
1527014528
А я думаю, что весь вопрос связанный с переходом в забугорный клуб, зависит в первую очередь от Квинси, а не от Генича.Так что пусть он лучше себя ленточками обматывает и дарит кому нибудь.
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Виктор12
1527015803
Геничу легко считать деньги Федуна. Ведь они не его. Продать - большого ума не надо! А где Спартак возьмёт такого же игрока по классу равного или выше Промесу!??? Промес ОТЛИЧНЫЙ игрок, а критика НЕОБЪЕКТИВНА. Промес весь Спартак на себе ТАЩИТ! А уходить или остаться в Спартаке - пусть сам решает. Ведь Спартак ему создал все условия для успешного выступления за клуб. В Европе он добился бы большего, а в Спартаке по мелочи промышляет и то раз в 16 лет. Неизвестно теперь когда будет следующий титул. Со следующего сезона введут видеоповторы и тогда прощай титулы для Спартака. Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине, а не летать на верху!!! Промеса заменить будет трудно! Игрока найдут, но не выше классом чем Промес. Фактически это большая потеря для Спартака. Равноценного Промесу не найдут.
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zigbert
1527069414
Будут хорошие предложения для Промеса и сам он будет согласен, то можно будет его продавать. Об этом уже все прекрасно знают.
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