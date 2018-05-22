Генич: «Промеса нужно обмотать подарочной лентой и продать миллионов за 20»

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Спартаку» пора расстаться с полузащитником Квинси Промесом. Ранее голландец сказал, что у него есть амбиции выступать в более сильной европейской лиге.

«Спартаку» нужно обмотать Квинси подарочной лентой и продать миллионов за 20. Свой высочайший уровень на фоне чемпионата России он демонстрирует не первый год. Но бросалось в глаза, что последний год он больше работает не на команду, а на личную статистику. «Спартак» должен его отпустить», – сказал Генич в эфире программе «8-16» на телеканале «Наш футбол».

В минувшем сезоне 26-летний Промес провел 38 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 голевых передач.