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  • Главные новости дня. Наингголан, Фабрегас и Икарди не едут на ЧМ в Россию; «Спартак» нацелился на форварда «Шахтера»

Главные новости дня. Наингголан, Фабрегас и Икарди не едут на ЧМ в Россию; «Спартак» нацелился на форварда «Шахтера»

21 мая 2018, 21:39
5

Акинфеев получил приз «Вратарь года» в рекордный десятый раз.

Божович покидает «Арсенал».

Парфенов возглавил «Урал».

Семак обдумывает ситуацию в «Зените».

«Спартаку» интересен форвард «Шахтера».

«Локомотив» может разыграть матч за Суперкубок не с «Тосно», а с ЦСКА.

Гвардиола хочет купить в «Ман Сити» Азара.

Наингголана не взяли в сборную Бельгии на ЧМ-2018.

В составе сборной Испании на ЧМ-2018 не оказалось Фабрегаса и Мораты.

Аргентина объявила состав: Икарди и Паредес не смогут сыграть на ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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hater29
1526928297
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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war20071
1526963814
да многих звезд не будет на чм
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Garrincha58
1526966422
Икарди: я второй топ футболист,который не едет на ЧМ, Паредес: нет я второй,а Денисов да пошли вы оба вот я не еду так не еду
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Bandit7
1526967213
Отличное усиление
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DrDoom
1526971908
А где новость про Эмери в Арсенале ?
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