Главные новости дня. Наингголан, Фабрегас и Икарди не едут на ЧМ в Россию; «Спартак» нацелился на форварда «Шахтера»

Акинфеев получил приз «Вратарь года» в рекордный десятый раз.

Божович покидает «Арсенал».

Парфенов возглавил «Урал».

Семак обдумывает ситуацию в «Зените».

«Спартаку» интересен форвард «Шахтера».

«Локомотив» может разыграть матч за Суперкубок не с «Тосно», а с ЦСКА.

Гвардиола хочет купить в «Ман Сити» Азара.

Наингголана не взяли в сборную Бельгии на ЧМ-2018.

В составе сборной Испании на ЧМ-2018 не оказалось Фабрегаса и Мораты.

Аргентина объявила состав: Икарди и Паредес не смогут сыграть на ЧМ-2018