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    Главные новости дня. Наингголан, Фабрегас и Икарди не едут на ЧМ в Россию; «Спартак» нацелился на форварда «Шахтера»

    Акинфеев получил приз «Вратарь года» в рекордный десятый раз.

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    Парфенов возглавил «Урал».

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    «Локомотив» может разыграть матч за Суперкубок не с «Тосно», а с ЦСКА.

    Гвардиола хочет купить в «Ман Сити» Азара.

    Наингголана не взяли в сборную Бельгии на ЧМ-2018.

    В составе сборной Испании на ЧМ-2018 не оказалось Фабрегаса и Мораты.

    Аргентина объявила состав: Икарди и Паредес не смогут сыграть на ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 21:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 22 мая 2018, 09:51

      А где новость про Эмери в Арсенале ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 22 мая 2018, 08:33

      Отличное усиление

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 08:20

      Икарди: я второй топ футболист,который не едет на ЧМ, Паредес: нет я второй,а Денисов да пошли вы оба вот я не еду так не еду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      war20071 22 мая 2018, 07:36

      да многих звезд не будет на чм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -28

      hater29 21 мая 2018, 21:44

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -1
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