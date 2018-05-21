ЦСКА может сыграть в матче за Суперкубок России вместо «Тосно»

А вообще по мне самый логичный вариант, если Тосно отказывется играть в матче за суперкубок, то ставить им технаря 3-0 и всё. Это ладно да, когда один клуб выиграл оба турнира, то играет с вицечемпионом, но тут взяли и отказались играть, че за бред. Может и в чемпионате так сделать: не хочу лететь в Хабаровск, давайте вместо СКА с нами сыграет Ростов.
РФС рассматривает вопрос о замене ФК «Тосно» в матче на Суперкубок России, в котором вторым соперником будет «Локомотив». Вылетевшая в ФНЛ команда может отказаться от участия во встрече.
В таком случае против железнодорожников сыграет ЦСКА на правах серебряного призера чемпионата страны.
Суперкубок России будет разыгран 27 июля.