ЦСКА может сыграть в матче за Суперкубок России вместо «Тосно»

РФС рассматривает вопрос о замене ФК «Тосно» в матче на Суперкубок России, в котором вторым соперником будет «Локомотив». Вылетевшая в ФНЛ команда может отказаться от участия во встрече.

В таком случае против железнодорожников сыграет ЦСКА на правах серебряного призера чемпионата страны.

Суперкубок России будет разыгран 27 июля.