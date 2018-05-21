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    ЦСКА может сыграть в матче за Суперкубок России вместо «Тосно»

    РФС рассматривает вопрос о замене ФК «Тосно» в матче на Суперкубок России, в котором вторым соперником будет «Локомотив». Вылетевшая в ФНЛ команда может отказаться от участия во встрече.

    В таком случае против железнодорожников сыграет ЦСКА на правах серебряного призера чемпионата страны.

    Суперкубок России будет разыгран 27 июля.

    Источник: Sport24

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    21.05.2018 20:26
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 мая 2018, 15:42

      А вообще по мне самый логичный вариант, если Тосно отказывется играть в матче за суперкубок, то ставить им технаря 3-0 и всё. Это ладно да, когда один клуб выиграл оба турнира, то играет с вицечемпионом, но тут взяли и отказались играть, че за бред. Может и в чемпионате так сделать: не хочу лететь в Хабаровск, давайте вместо СКА с нами сыграет Ростов.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > loko-the_best 22 мая 2018, 16:26

      А тебе нужен такой Суперкубок, выигранный в кабинете? Мне так не очень.

      1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 22 мая 2018, 15:14

      А почему не Оренбург? чемпиона ФНЛ. Тосно в ФНЛ, Оренбург в РФПЛ. Или ЧМ-18 пригласите сыграть в финале суперПУПКА))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2018, 15:11

      Прикажут, сыграет.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 22 мая 2018, 10:53

      Да всё нормально. Во-первых, как совершенно справедливо указывали ниже, есть регламент, который разруливает эту ситуацию именно так - значит, именно так и надо делать. Но и в нём никакого отсутствия логики нет.
      Что произошло: один из участников (победитель кубка) не может играть. Ситуация, в общем-то, очень похожа на ситуацию с Золотым дублем одной команды. Значит, надо брать либо 2-е место в чемпионате, либо 2-е место в кубке. По сути, ни та, ни другая команда (ЦСКА и Курск) участия в Суперкубке одинаково не заслужили.

      Что лучше? Ну на мой взгляд, оба варианта равноправны. Что-то надо было выбрать, выбрали серебряного призёра. В Англии эта дилема так же решается. В Испании - по другому. Там 2-й финалист кубка играл бы.

      P.S.: Хотя мне как болельщику Локо обидно. Так Суперкубок считай в кармане был. А теперь с ЦСКА бодаться :)

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Torvald64 22 мая 2018, 15:22

      Во-втором абзаце пишешь: "Значит, надо брать...(ЦСКА
      и Курск)...не заслужили.В скобках, нужно изменить вместо ЦСКА , написать Тосно.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > vladimir-7 22 мая 2018, 16:25

      С чего бы это? Тосно обладатель Кубка, значит, точно заслужил. Второй вопрос, что клубу, похоже, крышка.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 10:11

      конечно если половина состава разбежится а тренер уже ушел, финансовой стабильности нет и гарантий что будет лучше тоже, то клубу совсем не до суперкубка, хотя все равно выглядит все это как-то странно, на худой конец Авангарду бы дали сыграть.

      7
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 мая 2018, 08:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чё не спартак.

      -6
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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow 22 мая 2018, 08:32

      Причем тут логично - нелогично?
      Есть регламент, в котором указано, что вместо обладателя Кубка играет команда, занявшая 2 место в чемпионате, а не участник финала Кубка.

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > FC CSKA moscow 22 мая 2018, 09:33

      значит регламент НЕ ЛОГИЧЕН !

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > FC CSKA moscow 22 мая 2018, 11:18

      Мы высказывает своё мнение и было бы справедливо играть финалисту,а не серебро кто взял.Кубок и Чемпионат он отличается по регламенту.

      2
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      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > FC CSKA moscow 22 мая 2018, 13:30

      не логично ... потому что суперкубок может выиграть команда которая ни кубок не взяла ( даже до финала не дошла! ) ни лигу ... тока у нас такое может быть .... должен играть курск по логике тогда уж, потому что суперкубок это главный среди лиги и КУБКА

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Nintendo8800 22 мая 2018, 15:37

      Такие дауны, не понимаю вас. Если в финале играл бы Локомотив и Спартак, и в итоге выиграл бы Локомотив, то суперкубок был бы так же Локо-ЦСКА, а не Локо-Спартак. Во всех **** чемпионатах матчи за суперкубок проходят по такому регламенту, он логичен.

      -3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Nintendo8800 22 мая 2018, 18:29

      как же можно не понимать ?! суперкубок -это сочетание двух кубков !!!!!

      1
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      Рейтинг: +40

      Kwentin 22 мая 2018, 07:54

      такая ситуация уже была! когда Цска выиграл чемпионат и кубок России, то в суперкубке играл с зенитом, который занял тогда второе место в чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Kwentin 22 мая 2018, 11:19

      Не справедливо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 22 мая 2018, 05:56

      вот с этого момента РФС можно назвать филиалом палаты №6, а кубок можно назвать не Суперкубком а мусорной корзиной РФС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 01:03

      Чтоб худого про царя
      Не болтал народ зазря,
      В РФС всё по закону,
      То есть просто в тихаря.
      Ну а кони тут как тут
      Не беда, что всех их прут
      Есть от Миллера заданье
      Значит кубок сей припрут.

      :-))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Мары 22 мая 2018, 10:08

      Браво!)) +++++

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > OfaZavr 22 мая 2018, 10:26

      Спасибо.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 22 мая 2018, 15:29

      А причем здесь Миллер?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > vladimir-7 22 мая 2018, 21:26

      Даже не знаю.Смешал одно с другим.
      Думал так смешнее будет."Президент Питера болеет за армейцев".
      Надеюсь чувств не оскорбил.Так чисто дружеский шарж, если можно так сказать.Без обид Володь.

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Мары 23 мая 2018, 09:44

      Понял. Какие могут быть обиды, когда нет личных оскорблений.

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