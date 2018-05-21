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    Неймар провел беседу с Тухелем и решил остаться в «ПСЖ»

    Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар отбросил идею покинуть клуб после того, как побеседовал с новым главным тренером Томасом Тухелем.

    Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, президент парижан Нассер аль-Хелаифи заявил, что готов отпустить форварда за 370 миллионов евро.

    «После беседы с Тухелем в воскресенье во время встречи, описанной как «фантастическая», Неймар убедился, что его будущее должно быть связано с Парижем. Такова природа молодых игроков мирового класса: их сбивает такое большое количество возможностей. Кроме того, я чувствую, что он осознал невозможность своего ухода этим летом.

    Неймар всерьез задумывался о том, чтобы покинуть «ПСЖ». Он не был самым счастливым, и эти подозрения породили массу слухов в СМИ о нем и «Реале». В свое время он также хотел уйти из «Барселоны» всего после одного сезона. Ему требуется некоторое время, чтобы обосноваться в клубе», – написал Балаге на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    21.05.2018 16:56
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:10

      беготня по клубам до добра не доводит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 21 мая 2018, 18:15

      Ну и правильно. Жить надо там,где хорошо кормят

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