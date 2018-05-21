Неймар провел беседу с Тухелем и решил остаться в «ПСЖ»

Испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар отбросил идею покинуть клуб после того, как побеседовал с новым главным тренером Томасом Тухелем.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того, президент парижан Нассер аль-Хелаифи заявил, что готов отпустить форварда за 370 миллионов евро.

«После беседы с Тухелем в воскресенье во время встречи, описанной как «фантастическая», Неймар убедился, что его будущее должно быть связано с Парижем. Такова природа молодых игроков мирового класса: их сбивает такое большое количество возможностей. Кроме того, я чувствую, что он осознал невозможность своего ухода этим летом.

Неймар всерьез задумывался о том, чтобы покинуть «ПСЖ». Он не был самым счастливым, и эти подозрения породили массу слухов в СМИ о нем и «Реале». В свое время он также хотел уйти из «Барселоны» всего после одного сезона. Ему требуется некоторое время, чтобы обосноваться в клубе», – написал Балаге на своей странице в твиттере.