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    «Спорт-Экспресс»: Бенитес не отказывался от работы в «Зените». Он претендует на пост главного тренера

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не отказывался от возможности возглавить «Зенит».

    Сегодня британские СМИ сообщили, что 58-летний специалист получил огромное предложение от петербургского клуба, однако отклонил его.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из окружения испанца, тренер не давал отрицательного ответа. Он по-прежнему может переехать в Санкт-Петербург.

    «Бенитес не отказывался. Пока «Зенит» не смог найти никого лучше него.

    Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку», – сказал источник.

    По завершении сезона-2017/18 должность главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, проработавший в команде лишь один год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 16:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 00:31

      Ни в коем случае! Семака давай!

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 21 мая 2018, 21:32

      Бенитес - типичный сбитый летчик, в последние годы тренирует команды уровня нынешнего Зенита. Топ-клуб его уже не позовет. Поэтому он вряд ли откажется от газового бабла. В Ньюкасле у него сейчас порядка 1 млн фунтов, так что если дадут хотя бы 3 миллиона евро, он запросто поменяет Англию на Россию. Просто он наверняка хочет (в порядке компенсации за толпы расистов и медведями и прочие прелести российской жизни) миллионов 5, вот и торгуется. Если его наймут, Фурсенко лучше застрелиться из рогатки. Потому что уже через полгода весь Питер переставит две первые буквы в фамилии Бенитес.

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 21 мая 2018, 19:34

      Кого бы не взяли из "топовых" тренеров - это будет просто приезд за бабками, а не за результатами и созданием хорошей команды. Известные тренеры едут в Россию только за деньгами! Поставьте Семака и хуже не будет! Богданыч имеет авторитет среди российских игроков и способен создать КОЛЛЕКТИВ.

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 мая 2018, 18:37

      лучше бы бердыева поставили

      -1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 21 мая 2018, 18:36

      Уважаемая администрация сайта!!! Почему меня забанили из за слово КЛОУНЫ в ваш адрес?Это что матерное слово? Вы допустили ошибку и рассмешили меня))) Я имел ввиду что КЛОУНЫ типа рассмешили но не как лично ни кого не собирался оскорблять)) Потом увидел бан и стало не смешно))) За такие слова как КЛОУН а это цирковая профессия вы баните)))Теперь КЛОУНЫ России вправе с вами судится так как вы считаете их профессию оскорбительной))) Надеюсь впредь такого не повторится и вы будете реагировать на шутки не баном а чувством юмора)))надеюсь на взаимопонимание)) С уважением ваш преданный подписчик ЯША ЛАЗАРЕВСКИЙ)))

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 мая 2018, 18:07

      У Бенитеса на футбол несколько другой взгяд, чем вектор развития Зенита.Команды испанца играли в другой манере.чем наш клуб.Бенитес мало подходит Зениту, если только не найдут другого зарубежного коуча

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 21 мая 2018, 18:04

      Газпром достал ..сопли жуют за народные деньги ..Есть Семак ..другие российские тренеры ...зачем опять на грабли наступать ..Иностранный тренер не будет развивать футбол в Питере ...опять накупят игроков которые не будут напрягаться за команду ..

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 мая 2018, 18:03

      Бенитес это Манчини 2.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 мая 2018, 16:56

      Источники как свахи переезжие, то переходит, то не переходит. Когда конкретика будет?

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 мая 2018, 16:43

      А как же Семак?

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