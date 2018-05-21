«Спорт-Экспресс»: Бенитес не отказывался от работы в «Зените». Он претендует на пост главного тренера

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не отказывался от возможности возглавить «Зенит».

Сегодня британские СМИ сообщили, что 58-летний специалист получил огромное предложение от петербургского клуба, однако отклонил его.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из окружения испанца, тренер не давал отрицательного ответа. Он по-прежнему может переехать в Санкт-Петербург.

«Бенитес не отказывался. Пока «Зенит» не смог найти никого лучше него.

Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку», – сказал источник.

По завершении сезона-2017/18 должность главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, проработавший в команде лишь один год.