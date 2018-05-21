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  • «Спорт-Экспресс»: Бенитес не отказывался от работы в «Зените». Он претендует на пост главного тренера

«Спорт-Экспресс»: Бенитес не отказывался от работы в «Зените». Он претендует на пост главного тренера

21 мая 2018, 16:35
12

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не отказывался от возможности возглавить «Зенит».

Сегодня британские СМИ сообщили, что 58-летний специалист получил огромное предложение от петербургского клуба, однако отклонил его.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из окружения испанца, тренер не давал отрицательного ответа. Он по-прежнему может переехать в Санкт-Петербург.

«Бенитес не отказывался. Пока «Зенит» не смог найти никого лучше него.

Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку», – сказал источник.

По завершении сезона-2017/18 должность главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, проработавший в команде лишь один год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ньюкасл Бенитес Рафаэль
Комментарии (12)
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yarik1_78
1526910192
А как же Семак?
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Stavropolets
1526911005
Источники как свахи переезжие, то переходит, то не переходит. Когда конкретика будет?
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iBragim2102
1526915029
Бенитес это Манчини 2.
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Путник 13
1526915069
Газпром достал ..сопли жуют за народные деньги ..Есть Семак ..другие российские тренеры ...зачем опять на грабли наступать ..Иностранный тренер не будет развивать футбол в Питере ...опять накупят игроков которые не будут напрягаться за команду ..
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ZENIT-59
1526915261
У Бенитеса на футбол несколько другой взгяд, чем вектор развития Зенита.Команды испанца играли в другой манере.чем наш клуб.Бенитес мало подходит Зениту, если только не найдут другого зарубежного коуча
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ZENIT84,
1526917000
Уважаемая администрация сайта!!! Почему меня забанили из за слово КЛОУНЫ в ваш адрес?Это что матерное слово? Вы допустили ошибку и рассмешили меня))) Я имел ввиду что КЛОУНЫ типа рассмешили но не как лично ни кого не собирался оскорблять)) Потом увидел бан и стало не смешно))) За такие слова как КЛОУН а это цирковая профессия вы баните)))Теперь КЛОУНЫ России вправе с вами судится так как вы считаете их профессию оскорбительной))) Надеюсь впредь такого не повторится и вы будете реагировать на шутки не баном а чувством юмора)))надеюсь на взаимопонимание)) С уважением ваш преданный подписчик ЯША ЛАЗАРЕВСКИЙ)))
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ZENIT84,
1526917036
лучше бы бердыева поставили
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baden69
1526920451
Кого бы не взяли из "топовых" тренеров - это будет просто приезд за бабками, а не за результатами и созданием хорошей команды. Известные тренеры едут в Россию только за деньгами! Поставьте Семака и хуже не будет! Богданыч имеет авторитет среди российских игроков и способен создать КОЛЛЕКТИВ.
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Вомбат
1526927531
Бенитес - типичный сбитый летчик, в последние годы тренирует команды уровня нынешнего Зенита. Топ-клуб его уже не позовет. Поэтому он вряд ли откажется от газового бабла. В Ньюкасле у него сейчас порядка 1 млн фунтов, так что если дадут хотя бы 3 миллиона евро, он запросто поменяет Англию на Россию. Просто он наверняка хочет (в порядке компенсации за толпы расистов и медведями и прочие прелести российской жизни) миллионов 5, вот и торгуется. Если его наймут, Фурсенко лучше застрелиться из рогатки. Потому что уже через полгода весь Питер переставит две первые буквы в фамилии Бенитес.
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prezent2017
1526938282
Ни в коем случае! Семака давай!
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