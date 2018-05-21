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    Виллиан не останется в «Челси», если Конте сохранит свой пост

    Полузащитник «Челси» Виллиан намерен сменить команду этим летом.

    Бразильцу не нравится работать под руководством главного тренера Антонио Конте. Футболист готов покинуть клуб, если итальянский специалист останется на своем посту.

    Ранее сообщалось, что хавбек уже начал переговоры с «Манчестер Юнайтед».

    В минувшем сезоне Виллиан принял участие в 54 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и восемь результативных передач. Его контракт с синими рассчитан до 2020 года.

    Источник: Skysports

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    21.05.2018 12:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 21 мая 2018, 13:39

      Учитывая возраст и позицию Виллиана,его время прошло,так что до свидания Виллиан.Хороший конечно игрок,техничный,но обороняться не умеет.

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      Рейтинг: +148

      Sarco > Romio-xxx 21 мая 2018, 18:55

      Его как раз таки , за умение играть в обороне и держали ( Моуры всякие ) , а так я поражаюсь , как люди не замечают ,то что он в основном больше вреда атаке приносит чем пользы.

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 21 мая 2018, 13:22

      Теперь ,я еще больше хочу ,чтобы Конте остался

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