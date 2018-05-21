Виллиан не останется в «Челси», если Конте сохранит свой пост

Полузащитник «Челси» Виллиан намерен сменить команду этим летом.

Бразильцу не нравится работать под руководством главного тренера Антонио Конте. Футболист готов покинуть клуб, если итальянский специалист останется на своем посту.

Ранее сообщалось, что хавбек уже начал переговоры с «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Виллиан принял участие в 54 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и восемь результативных передач. Его контракт с синими рассчитан до 2020 года.