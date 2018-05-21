Смолов – о возможном уходе из «Краснодара»: «Галицкий – человек слова. Не обманывает»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил, что может покинуть команду перед стартом следующего сезона.

– Случай-иллюстрация, что Галицкий – очень теплый человек?

– А других примеров у меня и нет. С первого дня в «Краснодаре» почувствовал, с каким уважением относится он к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих – по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность…

– О переходе в другой клуб?

– Ну да. Если звезды сойдутся, обсудим эту тему.

– Все прописано в контракте?

– В этом нет необходимости. Сергей Николаевич – человек слова. Не обманывает.