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    Смолов – о возможном уходе из «Краснодара»: «Галицкий – человек слова. Не обманывает»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил, что может покинуть команду перед стартом следующего сезона.

    – Случай-иллюстрация, что Галицкий – очень теплый человек?

    – А других примеров у меня и нет. С первого дня в «Краснодаре» почувствовал, с каким уважением относится он к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих – по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность…

    – О переходе в другой клуб?

    – Ну да. Если звезды сойдутся, обсудим эту тему.

    – Все прописано в контракте?

    – В этом нет необходимости. Сергей Николаевич – человек слова. Не обманывает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 06:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 мая 2018, 12:01

      Удачной игры тебе, Фёдор, на ЧМ, а в новом сезоне ждём в Спартаке!

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 21 мая 2018, 09:30

      Уже поздновато в Европу пока привыкнет там и на пенсию пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 мая 2018, 09:18

      А есть запрос? 29 лет. Будь верным своей команде!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 21 мая 2018, 09:10

      Европа Феде светит только в том случае, если он хоть что-нибудь хорошее покажет на ЧМ. Если провалит, то в свои 29 лет он на хрен никому в Европе не будет нужен, даже заштатным середнякам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 08:57

      Пора В Европу Федор. Удачи.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 мая 2018, 08:39

      Галицкий - уважаемый человек. не жмот.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 08:24

      Столько пишут о возможном переходе, что все уже устали читать,
      может быть в этот раз всё сойдётся и наконец предложат достойное
      место, устраивающее всех. Удачи, Федор.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 21 мая 2018, 07:03

      Быки вперёд!!! Феде - удачи в Европе

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 мая 2018, 06:30

      Пора-бы уже попробовать себя в Европе.

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