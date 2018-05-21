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  • Смолов – о возможном уходе из «Краснодара»: «Галицкий – человек слова. Не обманывает»

Смолов – о возможном уходе из «Краснодара»: «Галицкий – человек слова. Не обманывает»

21 мая 2018, 06:11
9

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил, что может покинуть команду перед стартом следующего сезона.

– Случай-иллюстрация, что Галицкий – очень теплый человек?

– А других примеров у меня и нет. С первого дня в «Краснодаре» почувствовал, с каким уважением относится он к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих – по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность…

– О переходе в другой клуб?

– Ну да. Если звезды сойдутся, обсудим эту тему.

– Все прописано в контракте?

– В этом нет необходимости. Сергей Николаевич – человек слова. Не обманывает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Смолов Федор Галицкий Сергей
Комментарии (9)
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Ще Гевара
1526873404
Пора-бы уже попробовать себя в Европе.
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belrus21
1526875398
Быки вперёд!!! Феде - удачи в Европе
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vladimir-7
1526880260
Столько пишут о возможном переходе, что все уже устали читать, может быть в этот раз всё сойдётся и наконец предложат достойное место, устраивающее всех. Удачи, Федор.
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RedWhiteFans2
1526881166
Галицкий - уважаемый человек. не жмот.
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zigbert
1526882242
Пора В Европу Федор. Удачи.
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Caniggia
1526883053
Европа Феде светит только в том случае, если он хоть что-нибудь хорошее покажет на ЧМ. Если провалит, то в свои 29 лет он на хрен никому в Европе не будет нужен, даже заштатным середнякам.
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val-berezko
1526883493
А есть запрос? 29 лет. Будь верным своей команде!
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babenko1977
1526884243
Уже поздновато в Европу пока привыкнет там и на пенсию пора
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DOCTOR PENALTY
1526893276
Удачной игры тебе, Фёдор, на ЧМ, а в новом сезоне ждём в Спартаке!
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