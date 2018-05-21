Черчесов объявит окончательный состав сборной России после игры с Австрией

Окончательный состав сборной России будет известен в начале июня. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Объявлять окончательный состав буду после товарищеского матча с Австрией, перед Турцией. Не принципиально, когда это я сделаю — 4 июня вечером или раньше, главное, чтобы все были здоровы и не доставили мне головной боли.

Что касается Дзагоева и его отсутствия на тренировках по причине травмы, то волнения нет — это футбол. Мы вызвали 24 футболиста, двоих нет — травмированы, еще двое доигрывают. Все мы люди, за месяц многое может произойти. Конечно, хочется уже сейчас назвать окончательный состав, но так не бывает», – отметил Черчесов.