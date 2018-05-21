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    Черчесов объявит окончательный состав сборной России после игры с Австрией

    Окончательный состав сборной России будет известен в начале июня. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    «Объявлять окончательный состав буду после товарищеского матча с Австрией, перед Турцией. Не принципиально, когда это я сделаю — 4 июня вечером или раньше, главное, чтобы все были здоровы и не доставили мне головной боли.

    Что касается Дзагоева и его отсутствия на тренировках по причине травмы, то волнения нет — это футбол. Мы вызвали 24 футболиста, двоих нет — травмированы, еще двое доигрывают. Все мы люди, за месяц многое может произойти. Конечно, хочется уже сейчас назвать окончательный состав, но так не бывает», – отметил Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2018 01:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 08:59

      Головная боль? ну если Черчесов перепутал голову с булками, то
      его предсказания справедливы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 21 мая 2018, 05:11

      Только тренера объявили, можно состав не объявлять, здесь хоть сборную мира привези с таким тренером увы ни.хе.ра не выйдет.

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