Лунев: «Критика Заболотного? В России от любви до ненависти меньше шага»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что нападающему Антону Заболотному нужно продолжать усердно работать, чтобы добиться успеха в петербургской команде.

Форвард перешел в стан сине-бело-голубых из «Тосно» в январе. За это время он смог забить лишь один гол – в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в матче 30-го тура РФПЛ.

– Весной Заболотного только ленивый не пытался укусить, да побольнее.

– Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.

– Поддерживали парня? Что вообще в такой момент нужно говорить игроку?

– Ничего. На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему, тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.

По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить.