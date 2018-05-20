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    Лунев: «Критика Заболотного? В России от любви до ненависти меньше шага»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что нападающему Антону Заболотному нужно продолжать усердно работать, чтобы добиться успеха в петербургской команде.

    Форвард перешел в стан сине-бело-голубых из «Тосно» в январе. За это время он смог забить лишь один гол – в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в матче 30-го тура РФПЛ.

    – Весной Заболотного только ленивый не пытался укусить, да побольнее.

    – Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.

    – Поддерживали парня? Что вообще в такой момент нужно говорить игроку?

    – Ничего. На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему, тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.

    По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 16:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2018, 03:54

      а кто его любил и восхвалял??????Кричали- нах он нужен!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 23:20

      Тебя же не ругают, Андрюша! Играть, играть надо и играть хорошо!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 мая 2018, 20:50

      Тут пожалуй Андрей прав.Сегодня на руках носят, а завтра из клуба попросят.Назаров тому наглядный пример.

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 20:34

      Для напа - главное результат. Когда его нет рождается критика, и не только в России. Так что всё по делу.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 мая 2018, 20:10

      Чёт я по ходу пропустил момент когда к Заболотному была любовь...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 20:03

      работай не работай паши не паши просто все просто Заболотный очередной Дядюн или Прудников ну не дано ему превратиться хотя бы в Кержакова не говоря уже в супер европейского нападающего

      1
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 20 мая 2018, 17:46

      Лично я у меня нет ни любви ни ненависти к Заболотному. А если констатировать факт, что футболист уровня ФНЛ имеет уровень ФНЛ - это теперь называется укусить, то я и многие другие укусили его еще осенью. Особенно многие укусили его когда скудоумному тренеру сборной России вздумалось вдруг вызвать Заболотного в главную команду страны. Так что насчет весны, лучше бы журналистик помолчал.

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Вомбат 20 мая 2018, 18:03

      Объективно, какая тут может быть любовь? Только Черчесову и вбрело в голову, что он открывает для России великого игрока.

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