Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лунев: «Критика Заболотного? В России от любви до ненависти меньше шага»

Лунев: «Критика Заболотного? В России от любви до ненависти меньше шага»

20 мая 2018, 16:58
8

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев заявил, что нападающему Антону Заболотному нужно продолжать усердно работать, чтобы добиться успеха в петербургской команде.

Форвард перешел в стан сине-бело-голубых из «Тосно» в январе. За это время он смог забить лишь один гол – в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в матче 30-го тура РФПЛ.

– Весной Заболотного только ленивый не пытался укусить, да побольнее.

– Это – Россия… От любви до ненависти у нас меньше шага.

– Поддерживали парня? Что вообще в такой момент нужно говорить игроку?

– Ничего. На мой взгляд, чем будешь меньше будоражить эту тему, тем лучше. Надо не давить на больную мозоль, а отпустить ситуацию. Продолжать пахать, гнуть свою линию. Быть честным перед собой.

По работе на тренировках претензий к Антону ни у кого быть не может. Другое дело, до последнего тура не удавалось забить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Лунев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1526827601
Лично я у меня нет ни любви ни ненависти к Заболотному. А если констатировать факт, что футболист уровня ФНЛ имеет уровень ФНЛ - это теперь называется укусить, то я и многие другие укусили его еще осенью. Особенно многие укусили его когда скудоумному тренеру сборной России вздумалось вдруг вызвать Заболотного в главную команду страны. Так что насчет весны, лучше бы журналистик помолчал.
Ответить
Garrincha58
1526835782
работай не работай паши не паши просто все просто Заболотный очередной Дядюн или Прудников ну не дано ему превратиться хотя бы в Кержакова не говоря уже в супер европейского нападающего
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1526836219
Чёт я по ходу пропустил момент когда к Заболотному была любовь...
Ответить
Бухбух
1526837664
Для напа - главное результат. Когда его нет рождается критика, и не только в России. Так что всё по делу.
Ответить
Мары
1526838631
Тут пожалуй Андрей прав.Сегодня на руках носят, а завтра из клуба попросят.Назаров тому наглядный пример.
Ответить
prezent2017
1526847629
Тебя же не ругают, Андрюша! Играть, играть надо и играть хорошо!
Ответить
3a zenit
1526864048
а кто его любил и восхвалял??????Кричали- нах он нужен!
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
23:19
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+