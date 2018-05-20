Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Аршавин – лучший из тех, с кем я когда-либо играл и тренировался»

Кержаков: «Аршавин – лучший из тех, с кем я когда-либо играл и тренировался»

20 мая 2018, 16:24
6

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал лучшего, по его мнению, российского футболиста.

«Конечно, сложно выделить кого-то одного, но я скажу про себя. Для меня самый-самый – Аршавин. К сожалению, не застал полностью карьеры Александра Мостового и Дмитрия Аленичева. Это большие мастера. По достижениям выделяется, конечно, Аленичев. Но Аршавин – лучший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл и тренировался», – сказал Кержаков.

Кержаков и Аршавин вместе выступали за петербургский клуб с 2001 по 2006 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Зенит Россия Аршавин Андрей Кержаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1526823440
с этим не поспоришь, по уровню таланта, тебе за ним мячики собирать, да и за володей тоже.))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1526829149
Многие согласятся. Андрюха, верняк, скажет с точностью до наоборот.
Ответить
Gornostay
1526830061
Золотые слова!!!
Ответить
Урия Гип
1526834073
Это верно. Выиграть ЕК со своим клубом дорогого стоит.
Ответить
raritet
1526839426
Не помню года в котором ЦСКА должен стать чемпионом. У руля ЦСКА Газаев . Аршавин на пару с Кержаковым на всех парах обходят защиту ЦСКА как ходячих мертвецов. Боковой машет флажком -якобы вне игры. Хотя там был метровый запас у Кержакова, что никакого вне игры и в помине не могло быть. Проходит минут 10, ситуация повторяется . Снова боковой машет .... я тогда готов был ногой выбить кинескоп- такая была злость на вот эту нашу совковую неприкрытую дурь.И подумал, что будь я на месте этих питерских пацанов бросил бы футбол не доиграв этого отвратительного фарса под названием футбол . Но Аршавин и Кержаков продолжали бодаться с системой. Спасибо им за терпение.
Ответить
vbn123
1526856289
Да, Аршавин - это величина в футбольном мире!
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
23:19
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
22:24
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
20:21
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19:44
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19:28
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+