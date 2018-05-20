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    Кержаков: «Аршавин – лучший из тех, с кем я когда-либо играл и тренировался»

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал лучшего, по его мнению, российского футболиста.

    «Конечно, сложно выделить кого-то одного, но я скажу про себя. Для меня самый-самый – Аршавин. К сожалению, не застал полностью карьеры Александра Мостового и Дмитрия Аленичева. Это большие мастера. По достижениям выделяется, конечно, Аленичев. Но Аршавин – лучший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл и тренировался», – сказал Кержаков.

    Кержаков и Аршавин вместе выступали за петербургский клуб с 2001 по 2006 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 16:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1

      vbn123 21 мая 2018, 01:44

      Да, Аршавин - это величина в футбольном мире!

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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 мая 2018, 21:03

      Не помню года в котором ЦСКА должен стать чемпионом. У руля ЦСКА Газаев . Аршавин на пару с Кержаковым на всех парах обходят защиту ЦСКА как ходячих мертвецов. Боковой машет флажком -якобы вне игры. Хотя там был метровый запас у Кержакова, что никакого вне игры и в помине не могло быть. Проходит минут 10, ситуация повторяется . Снова боковой машет .... я тогда готов был ногой выбить кинескоп- такая была злость на вот эту нашу совковую неприкрытую дурь.И подумал, что будь я на месте этих питерских пацанов бросил бы футбол не доиграв этого отвратительного фарса под названием футбол . Но Аршавин и Кержаков продолжали бодаться с системой. Спасибо им за терпение.

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 20 мая 2018, 19:34

      Это верно. Выиграть ЕК со своим клубом дорогого стоит.

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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 мая 2018, 18:27

      Золотые слова!!!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:12

      Многие согласятся. Андрюха, верняк, скажет с точностью до наоборот.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 мая 2018, 16:37

      с этим не поспоришь, по уровню таланта, тебе за ним мячики собирать, да и за володей тоже.))

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