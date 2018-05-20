Кержаков: «Аршавин – лучший из тех, с кем я когда-либо играл и тренировался»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал лучшего, по его мнению, российского футболиста.

«Конечно, сложно выделить кого-то одного, но я скажу про себя. Для меня самый-самый – Аршавин. К сожалению, не застал полностью карьеры Александра Мостового и Дмитрия Аленичева. Это большие мастера. По достижениям выделяется, конечно, Аленичев. Но Аршавин – лучший футболист из тех, с которыми я когда-либо играл и тренировался», – сказал Кержаков.

Кержаков и Аршавин вместе выступали за петербургский клуб с 2001 по 2006 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год.