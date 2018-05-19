«Крылья Советов» хотят сохранить Тихонова, но не намерены повышать тренеру зарплату

В ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов должен продлить контракт с клубом.

Специалист пришел в самарский клуб перед началом прошлого сезона, заключив соглашение по схеме «1+1». Вторая часть договора в силу пока не вступила. На следующей неделе стороны встретятся для обсуждения дальнейшего сотрудничества. При этом клуб с берегов Волги не намерен предлагать тренеру новый контракт, а собирается активировать опцию продления на тех же условиях, которые у него были в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Тихонов может перебраться в «Уфу», если Сергей Семак покинет башкирский клуб.

«Крылья Советов» заняли второе место в ФНЛ в минувшем сезоне и вышли в РФПЛ.