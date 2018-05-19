Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Крылья Советов» хотят сохранить Тихонова, но не намерены повышать тренеру зарплату

    В ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов должен продлить контракт с клубом.

    Специалист пришел в самарский клуб перед началом прошлого сезона, заключив соглашение по схеме «1+1». Вторая часть договора в силу пока не вступила. На следующей неделе стороны встретятся для обсуждения дальнейшего сотрудничества. При этом клуб с берегов Волги не намерен предлагать тренеру новый контракт, а собирается активировать опцию продления на тех же условиях, которые у него были в ФНЛ.

    Ранее сообщалось, что Тихонов может перебраться в «Уфу», если Сергей Семак покинет башкирский клуб.

    «Крылья Советов» заняли второе место в ФНЛ в минувшем сезоне и вышли в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2018 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 мая 2018, 10:35

      Надо договариваться с Тишей еще на год посмотрим как будут играть в вышке. Деньги еще пригодятся на улучшение состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:13

      Слухи о его переходе в Уфу ,отвлекают Андрея. И хорошо бы все разрешилось как можно быстрее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 19:05

      По уму Тиша согласится на те же условия.В Самаре ему всё знакомо.И штаб, и медецина и коллектив.В Уфе же всё будет с чистого листа.Возможен сбой и потеря заработанного авторитета.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 мая 2018, 18:00

      А за что увеличивать? Есть же условия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 мая 2018, 17:47

      Всё правильно делают. Была схема, по ней и работают. Вот удержит команду и заслужит повышения. Тем более в Уфе вряд ли намного больше и Тиша не такой чтоб клуб бросать, чай не Енисей с которым у него чисто деловые отношения, а тут играл и даже капитаном был.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 мая 2018, 17:35

      Вообще-то так нигде не делается.. Повышение в классе-повышение зарплаты!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > афоня72 20 мая 2018, 12:46

      вообще да , но был договор подписан как бы...
      по схеме 1+1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 мая 2018, 17:27

      Обязаны сохранить!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11