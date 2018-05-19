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  • «Крылья Советов» хотят сохранить Тихонова, но не намерены повышать тренеру зарплату

«Крылья Советов» хотят сохранить Тихонова, но не намерены повышать тренеру зарплату

19 мая 2018, 17:13
8

В ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов должен продлить контракт с клубом.

Специалист пришел в самарский клуб перед началом прошлого сезона, заключив соглашение по схеме «1+1». Вторая часть договора в силу пока не вступила. На следующей неделе стороны встретятся для обсуждения дальнейшего сотрудничества. При этом клуб с берегов Волги не намерен предлагать тренеру новый контракт, а собирается активировать опцию продления на тех же условиях, которые у него были в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Тихонов может перебраться в «Уфу», если Сергей Семак покинет башкирский клуб.

«Крылья Советов» заняли второе место в ФНЛ в минувшем сезоне и вышли в РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1526740034
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афоня72
1526740549
Вообще-то так нигде не делается.. Повышение в классе-повышение зарплаты!!!
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alexis02lion
1526741269
Всё правильно делают. Была схема, по ней и работают. Вот удержит команду и заслужит повышения. Тем более в Уфе вряд ли намного больше и Тиша не такой чтоб клуб бросать, чай не Енисей с которым у него чисто деловые отношения, а тут играл и даже капитаном был.
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Федя Кабак
1526742038
А за что увеличивать? Есть же условия
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Мары
1526745921
По уму Тиша согласится на те же условия.В Самаре ему всё знакомо.И штаб, и медецина и коллектив.В Уфе же всё будет с чистого листа.Возможен сбой и потеря заработанного авторитета.
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zigbert
1526749992
Слухи о его переходе в Уфу ,отвлекают Андрея. И хорошо бы все разрешилось как можно быстрее.
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Victor.Vings
1526888122
Надо договариваться с Тишей еще на год посмотрим как будут играть в вышке. Деньги еще пригодятся на улучшение состава.
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