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Чалов: «ЦСКА, доверяй нам, молодым, больше и больше!»

19 мая 2018, 08:13
5

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил важность доверия молодым футболистам со стороны армейского коллектива. Это дает результат, считает форвард.

«Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу – ЦСКА второй! Это доказывает, что молодежи можно и нужно доверять.

Не знаю, как будет дальше, но своей стороны могу пожелать, чтобы доверяли нам больше и больше!» – сказал Чалов.

Нападающий в минувшем сезоне РФПЛ забил шесть голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (5)
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VIPded
1526712794
ЦСКА доверяет!!! Удачи ЦСКА!!!
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vladimir-7
1526713101
Молодёжь, должна оправдывать это доверие, вот тогда, это будет гармония команды.
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Федя Кабак
1526713465
Что то много везде этого Чалова! Главное тихо работать дальше
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Dominator777
1526716494
Армейской молодежи повезло - из-за короткой скамейки им выдали кредит доверия, который молодежь оправдала. Удачи и побед армейцам!
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Бухбух
1526726738
Как-бы не зазвездился после такого высказывания
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