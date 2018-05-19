Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов: «ЦСКА, доверяй нам, молодым, больше и больше!»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил важность доверия молодым футболистам со стороны армейского коллектива. Это дает результат, считает форвард.

    «Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу – ЦСКА второй! Это доказывает, что молодежи можно и нужно доверять.

    Не знаю, как будет дальше, но своей стороны могу пожелать, чтобы доверяли нам больше и больше!» – сказал Чалов.

    Нападающий в минувшем сезоне РФПЛ забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2018 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 мая 2018, 13:45

      Как-бы не зазвездился после такого высказывания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 мая 2018, 10:54

      Армейской молодежи повезло - из-за короткой скамейки им выдали кредит доверия, который молодежь оправдала. Удачи и побед армейцам!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 мая 2018, 10:04

      Что то много везде этого Чалова! Главное тихо работать дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 мая 2018, 09:58

      Молодёжь, должна оправдывать это доверие, вот тогда, это будет
      гармония команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 мая 2018, 09:53

      ЦСКА доверяет!!! Удачи ЦСКА!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11