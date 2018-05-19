Чалов: «ЦСКА, доверяй нам, молодым, больше и больше!»

Как-бы не зазвездился после такого высказывания
Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил важность доверия молодым футболистам со стороны армейского коллектива. Это дает результат, считает форвард.
«Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу – ЦСКА второй! Это доказывает, что молодежи можно и нужно доверять.
Не знаю, как будет дальше, но своей стороны могу пожелать, чтобы доверяли нам больше и больше!» – сказал Чалов.
Нападающий в минувшем сезоне РФПЛ забил шесть голов.