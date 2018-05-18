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    Агент: «Наингголан в «Зените»? Вряд ли. Он может перейти в «Челси» или в китайские клубы»

    Агент Сантуш Верхулст сомневается в том, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан окажется в РФПЛ.

    Ранее Calciomercato сообщил, что бельгийца хочет заполучить «Зенит» и готов предложить за него римскому клубу 50 миллионов евро.

    «Зенит» предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится. Его могут подписать «Челси» и китайские клубы», – сказал Верхулст.

    В текущем сезоне Наингголан принял участие в 31 матче в Серии А, отметившись четырьмя голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 13:56

      Это правда кажется,не реальным. Нах ему зенит, если можно уйти в Челси

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