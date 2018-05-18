Агент: «Наингголан в «Зените»? Вряд ли. Он может перейти в «Челси» или в китайские клубы»

Агент Сантуш Верхулст сомневается в том, что полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан окажется в РФПЛ.

Ранее Calciomercato сообщил, что бельгийца хочет заполучить «Зенит» и готов предложить за него римскому клубу 50 миллионов евро.

«Зенит» предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится. Его могут подписать «Челси» и китайские клубы», – сказал Верхулст.

В текущем сезоне Наингголан принял участие в 31 матче в Серии А, отметившись четырьмя голами.