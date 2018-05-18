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  • Футболистки «Энергии» рассказали, как их бил отец Ивана Саенко, тренировавший команду

Футболистки «Энергии» рассказали, как их бил отец Ивана Саенко, тренировавший команду

18 мая 2018, 12:49
8

Игроки женского воронежского клуба «Энергия» Екатерина Завадкина, Оксана Шмачкова и Екатерина Ларина рассказали, как в свое время подвергались рукоприкладству со стороны тренера – отца бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Ивана Саенко.

«Саенко был достаточно грубый тренер. Он постоянно орал – мол, мы ничего не можем. У него было грубое отношение к игрокам, но я не могу на него жаловаться, так как благодаря ему мой характер закалился.

Один раз он меня бил, но я сама была виновата, что-то не так сделала. Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, еще сильнее получишь», – сказала Завадкина.

«Про свой конфликт с Саенко я рассказывать не буду. Он сложный и умный человек. Возможно, своими методами он воспитывал великих футболистов. У него это получалось.

Я становлюсь старше и понимаю, зачем он все это делал. Да, методы, может быть, не слишком правильные, но это помогло ему вырастить много знаменитых людей в женском футболе. Да, были неприятные моменты, когда мне казалось, что саенковская школа адская. Но сейчас я понимаю, что если бы не Саенко, то, возможно, не было бы характера, который принес мне много побед. Закалка, воспитание характера – все через жесткость, жестокость, рукоприкладство, мат, крик. Это работало», – отметила Шмачкова.

«В моей жизни один раз было рукоприкладство. Мне было лет 15-16. На базе воронежской «Энергии» было одно настоящее поле, остальные все искусственные.

Нам сказали: если хотите тренироваться на базе, поле сами себе делайте. Мы копали поле, сами стелили газон, тренер привозил семена из Германии. Часа полтора в день ухаживали за своим рабочим местом.

И был момент, когда мы стояли, шутили с девчонками, а я держала тележку. Он подошел и просто дал мне леща. Мы вроде занимались делом, я считаю, мне не мешал тот смех, за который я получила», – вспомнила Екатерина Ларина.

В настоящее время Иван Саенко-старший руководит воронежской футбольной школой «Академия имени Саенко».

Источник: Sports.ru
Россия Саенко Иван
Комментарии (8)
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Александр Агеев
1526637505
Но как Энергия играла)))
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zico2205
1526643077
Он из вас спортсменов делал ...Никогда без жесткости этого не добьешься....и не очень красиво об этом теперь жаловаться....
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777+
1526644799
Был в моей практике период - пол года тренировал женскую команду.Команда была не профессиональная 14-18 лет. Футбольной "школы" практически не у кого не было. Были техничные девчонки, но это скорей исключения из правил... Рукоприкладства с моей стороны конечно не было, но прикрикнуть и "поучить жизни" приходилось, что бы хоть на характере могли что-то выиграть... Так вот - запомнился один эпизод. Собрались мы на тренировку, построил девчонок и спросил смотрели ли они вчерашнюю игру Манчестера и что в игре сделал Роналду, прежде чем забить гол? А сделал он ровно то, что мы отрабатывали на тренировке - сыграл в "стенку", затем "отстучался", при этом ушел от опеки и ударил по воротам. Девчонки запомнили в основном сам гол и то, как потом Роналду его праздновал. А затем последовал уже встречный вопрос мне от одной из футболисток - а вы видели какая у Роналду прическа? В тот момент я в очередной раз понял куда я "попал" и с кем приходиться работать......)))))
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FanatSerj
1526645744
жаль парней так перестали воспитывать.
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Бухбух
1526648513
В России по-другому нельзя
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OfaZavr
1526656917
жестокости и рукоприкладству нет оправданий, и не нужно говорить что он такими методами звезд вырастил, так любой может быть тренером орать, бить и все будут всё исполнять.
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zigbert
1526731617
Настоящий тренер должен бить интеллектом а не грубостью и хамством по отношению к своим футболистам.
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