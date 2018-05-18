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    «Арсенал» готов избавиться от Рэмзи

    Руководство «Арсенала» готово пойти на продажу полузащитника команды Аарона Рэмзи. Это может случиться в том случае, если футболист не пойдет на подписание нового контракта на условиях клуба.

    Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы многие европейские клубы, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

    В данный момент стороны ведут переговоры о продлении действующего соглашения, но Рэмзи не устраивают условия, представленные в нем со стороны клуба.

    Источник: The Sun

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    18.05.2018 10:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +44

      3TO_3AMEC 18 мая 2018, 12:36

      Один из лучших в "Арсенале" этого сезона

      1
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 18 мая 2018, 12:34

      Сильный игрок. Помог бы любой из команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 мая 2018, 12:22

      Игрок добротный, но хр устальный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 18 мая 2018, 11:14

      розпочинається нова сторінка в історії Арсенала

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > isco2307 18 мая 2018, 12:21

      О, блеать, дождались ев ропейца

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2018, 11:02

      Оставьте уже это новому тренеру. Может у него будут на него планы и все затраты по контракту окупятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 18 мая 2018, 10:10

      Хахахаха, а кто играть тогда будет бестолковый Озил и переход в Арсенал это закат карьеры, команда середняк

      8
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Shogun 18 мая 2018, 13:44

      Сук@, двеннадцать лет на вершине АПЛ с Бентнером, Шамахом, Жервинье, Чемберленом и Жиру в составе. Двадцать лет выходили из группы ЛЧ. Поискать еще такую систему менеджмента надо. А со стороны болельщика посмотреть - Ливерпуль три года назад не знал что такое ЛЧ. МЮ - тогда же играл по четвергам... Куры - яйца стали приносить только пару лет назад
      Это тоже середняки?!

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      Рейтинг: +102

      Shogun > ruverzema29rus 18 мая 2018, 14:27

      Для тебя далекого Ливерпуль выиграл ЛЧ 5 раз, Челси 1 раз и МЮ 3 раза, а для Арсенал выход из группы уже потолок и слив в 1/8, ах да за 20 лет один раз дошли все таки до финала и сначала думай потом пиши

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