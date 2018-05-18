«Арсенал» готов избавиться от Рэмзи

Руководство «Арсенала» готово пойти на продажу полузащитника команды Аарона Рэмзи. Это может случиться в том случае, если футболист не пойдет на подписание нового контракта на условиях клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы многие европейские клубы, в том числе «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В данный момент стороны ведут переговоры о продлении действующего соглашения, но Рэмзи не устраивают условия, представленные в нем со стороны клуба.