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    «Рома» отклонила предложение «Реала» о покупке Алисона за 70 миллионов

    Руководство «Ромы» не устроило стартовое предложение «Реала» относительно трансфера вратаря команды Алисона. Испанская сторона оценила голкипера в 70 миллионов евро.

    В Риме изначально не планировали расставаться со своим голкипером, но готовы выслушать более выгодное предложение, которое будет начинаться со 100 миллионов евро. В «Реале» пока не отреагировали на это изменение стоимости.

    Известно, что в услугах бразильца также заинтересованы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси».

    Источник: Corrieredellosport

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    18.05.2018 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +352

      mauxa 18 мая 2018, 12:39

      Да и не нужен он. Слишком за него такая сумма. Если только Де Хеа должен переходить на место Кейлора, в крайнем случае Куртуа/Облак... а так Навас хорош, особенно в конце сезона.

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV > mauxa 18 мая 2018, 14:36

      По меркам заграницы это не такая и большая сумма . Вратарь хороший . Не зря в основе сборной Бразилии .

      0
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      Рейтинг: +57

      LocoMen89 18 мая 2018, 09:06

      теперь на Облака переключатся !

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