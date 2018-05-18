«Рома» отклонила предложение «Реала» о покупке Алисона за 70 миллионов

Руководство «Ромы» не устроило стартовое предложение «Реала» относительно трансфера вратаря команды Алисона. Испанская сторона оценила голкипера в 70 миллионов евро.

В Риме изначально не планировали расставаться со своим голкипером, но готовы выслушать более выгодное предложение, которое будет начинаться со 100 миллионов евро. В «Реале» пока не отреагировали на это изменение стоимости.

Известно, что в услугах бразильца также заинтересованы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси».