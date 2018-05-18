«Рома» отклонила предложение «Реала» о покупке Алисона за 70 миллионов

Да и не нужен он. Слишком за него такая сумма. Если только Де Хеа должен переходить на место Кейлора, в крайнем случае Куртуа/Облак... а так Навас хорош, особенно в конце сезона.
Руководство «Ромы» не устроило стартовое предложение «Реала» относительно трансфера вратаря команды Алисона. Испанская сторона оценила голкипера в 70 миллионов евро.
В Риме изначально не планировали расставаться со своим голкипером, но готовы выслушать более выгодное предложение, которое будет начинаться со 100 миллионов евро. В «Реале» пока не отреагировали на это изменение стоимости.
Известно, что в услугах бразильца также заинтересованы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Челси».