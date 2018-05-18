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  • Орлов: «Болельщики «Зенита» примут Денисова, если он вернется»

Орлов: «Болельщики «Зенита» примут Денисова, если он вернется»

18 мая 2018, 01:36
19

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов может перейти в санкт-петербургский «Зенит», где начинал карьеру.

«Не исключено, что Денисов может вновь появиться в «Зените». А почему нет? В том, что Магомед Оздоев уйдeт из клуба, я даже не сомневаюсь. Не знаю куда, но это не игрок уровня «Зенита». Я не спрашивал у Сергея Семака про Игоря, но не надо исключать эту ситуацию. Уж один-то год Денисов может отыграть в Петербурге, где он и живeт.

Под Питером у него собственный дом, замечательная семья. Своей футбольной карьерой Игорь доказал, что предан футболу. Нужен он команде или нет — это должен решать новый тренер, то есть Семак, если именно его назначат.

Конечно, болельщики «Зенита» примут Денисова. Почитайте прессу, как о нeм отзываются. Он придeт и расскажет, как всe было, после чего болельщики его простят. Игорь расскажет правду, ведь он же всегда говорит правду. Это человек с характером, и он был неправ. Он и скажет: «Я был неправ». В России любят, когда человек кается», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы».

Денисов играл за «Зенит» с 2001 по 2013 годы.

Денисов – мужик. Он все доказал

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Денисов Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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vladik12
1526596721
Гена прав по поводу Оздоева. Нужно в драбадан укуриться, чтобы привезти его в "Зенит".
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DIDI 23
1526618948
Его судьба играть за Тосно.
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порт
1526626393
ГС, не нужно решать за болельщиков.
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VVM1964
1526626459
" Вернись , мы все простим "
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Полная Канистра
1526629080
походу орлов самый главный всё теперь решает в клубе уже и Семака назначил и Денисова зовёт и за болел ответил что и как они относятся
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isa361
1526630069
я прощаю. Возвращайся Гарик.
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OfaZavr
1526632377
в Локо он важная и нужная фигура а в Зените может стать одним из и многие матчи начинать на скамейке, но пусть он сам решает как будет лучше.
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petrucho-spb
1526635477
Покаится за что?Дела минувших дней.Что прошлое ворошить.ПРосто обидно стало человеку.Отдать 12лет Зениту,а егнот через член бросили.
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alp
1526636128
примут так же как и свиновову. любит геннадий за всех говорить, а потом жопой в гавно садится
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zigbert
1526728966
Вполне возможно что завершит он свою карьеру в Зените.
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