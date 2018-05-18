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    Орлов: «Болельщики «Зенита» примут Денисова, если он вернется»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов может перейти в санкт-петербургский «Зенит», где начинал карьеру.

    «Не исключено, что Денисов может вновь появиться в «Зените». А почему нет? В том, что Магомед Оздоев уйдeт из клуба, я даже не сомневаюсь. Не знаю куда, но это не игрок уровня «Зенита». Я не спрашивал у Сергея Семака про Игоря, но не надо исключать эту ситуацию. Уж один-то год Денисов может отыграть в Петербурге, где он и живeт.

    Под Питером у него собственный дом, замечательная семья. Своей футбольной карьерой Игорь доказал, что предан футболу. Нужен он команде или нет — это должен решать новый тренер, то есть Семак, если именно его назначат.

    Конечно, болельщики «Зенита» примут Денисова. Почитайте прессу, как о нeм отзываются. Он придeт и расскажет, как всe было, после чего болельщики его простят. Игорь расскажет правду, ведь он же всегда говорит правду. Это человек с характером, и он был неправ. Он и скажет: «Я был неправ». В России любят, когда человек кается», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы».

    Денисов играл за «Зенит» с 2001 по 2013 годы.

    Денисов – мужик. Он все доказал

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2018 01:36
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:22

      Вполне возможно что завершит он свою карьеру в Зените.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 мая 2018, 15:18

      Да не вернется он в Зенит, не мечтай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 18 мая 2018, 12:35

      примут так же как и свиновову. любит геннадий за всех говорить, а потом жопой в гавно садится

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 мая 2018, 12:24

      Покаится за что?Дела минувших дней.Что прошлое ворошить.ПРосто обидно стало человеку.Отдать 12лет Зениту,а егнот через член бросили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 мая 2018, 11:56

      Вернуться в Зенит и через сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:32

      в Локо он важная и нужная фигура а в Зените может стать одним из и многие матчи начинать на скамейке, но пусть он сам решает как будет лучше.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1539

      isa361 18 мая 2018, 10:54

      я прощаю. Возвращайся Гарик.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 18 мая 2018, 10:43

      Думаю, простят. Даже от Свинововы со временем отстали, а Гарик куда более по-доброму из Зенита уходил, на клуб никогда не срал....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11241

      alp > Gerecht165 18 мая 2018, 12:36

      клуб просил не гнобить свиновову. вот и стих градус. но отношение к нему осталось прежнее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 10:38

      походу орлов самый главный всё теперь решает в клубе уже и Семака назначил и Денисова зовёт и за болел ответил что и как они относятся

      7
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 18 мая 2018, 09:53

      ГС, не нужно решать за болельщиков.

      3
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