Орлов: «Болельщики «Зенита» примут Денисова, если он вернется»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов может перейти в санкт-петербургский «Зенит», где начинал карьеру.

«Не исключено, что Денисов может вновь появиться в «Зените». А почему нет? В том, что Магомед Оздоев уйдeт из клуба, я даже не сомневаюсь. Не знаю куда, но это не игрок уровня «Зенита». Я не спрашивал у Сергея Семака про Игоря, но не надо исключать эту ситуацию. Уж один-то год Денисов может отыграть в Петербурге, где он и живeт.

Под Питером у него собственный дом, замечательная семья. Своей футбольной карьерой Игорь доказал, что предан футболу. Нужен он команде или нет — это должен решать новый тренер, то есть Семак, если именно его назначат.

Конечно, болельщики «Зенита» примут Денисова. Почитайте прессу, как о нeм отзываются. Он придeт и расскажет, как всe было, после чего болельщики его простят. Игорь расскажет правду, ведь он же всегда говорит правду. Это человек с характером, и он был неправ. Он и скажет: «Я был неправ». В России любят, когда человек кается», – сказал комментатор в эфире «Эха Москвы».

Денисов играл за «Зенит» с 2001 по 2013 годы.

Денисов – мужик. Он все доказал