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    Журналист Егоров: «Локомотив» и «Зенит» могут совершить обмен Игоря Денисова на Оздоева»

    Футбольный журналист Сергей Егоров сообщил о возможном трансфере полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в санкт-петербургский «Зенит». По информации автора, хавбек желает завершить карьеру в родном клубе.

    В обратном направлении может проследовать полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев, который интересен главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

    Оздоев играл за «Локомотив» с 2010 по 2015 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 23:38
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 мая 2018, 20:39

      Надеюсь, этого не произойдёт. Денисов, конечно, в возрасте, но играет на уровень выше Оздоева.Да и зачем менять ЛЧ на ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 16 мая 2018, 19:32

      Он нужен любой команде, а в уходе виноват не только он.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 16 мая 2018, 16:16

      Нет уж пусть остается в своем поезде пилоток снимает

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 мая 2018, 15:04

      Это вряд ли произойдёт. Зачем Денисову менять команду и тренера в которой ему доверяют на неизвестность??? Возраст уже не для приключений!

      1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 16 мая 2018, 13:57

      Гарик для футбола уже дедун. Зениту такой возмутитель спокойствия не нужен.

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 16 мая 2018, 13:20

      а нахера нам саботаж замедленного действия в команде??????

      0
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 16 мая 2018, 12:40

      Зачем нужен этот создатель нездоровый атмосферы в команде, пускай в дэпо остаётся

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 мая 2018, 11:59

      Оздоева не надо обратно. Он сначала за большими деньгами в Рубин сбежал, а теперь... И он на порядок хуже Денисова.

      4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 16 мая 2018, 11:49

      Я думаю, что Денисов не согласится поменять ЛЧ на ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 мая 2018, 11:31

      Пора Гарику возвращаться домой!

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