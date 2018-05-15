Журналист Егоров: «Локомотив» и «Зенит» могут совершить обмен Игоря Денисова на Оздоева»

Футбольный журналист Сергей Егоров сообщил о возможном трансфере полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в санкт-петербургский «Зенит». По информации автора, хавбек желает завершить карьеру в родном клубе.

В обратном направлении может проследовать полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев, который интересен главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

Оздоев играл за «Локомотив» с 2010 по 2015 годы.