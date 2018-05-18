Денисов: «Петреску в «Динамо» так и говорили: «Не поставишь в состав Ротенберга – уволим»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил о временах выступления за московское «Динамо». В частности, игрок рассказал о взаимоотношениях экс-тренера бело-голубых Дана Петреску с руководством.

– Откуда легенда, что ты возмущался по поводу присутствия Бориса Ротенберга-младшего в составе?

– Рассказываю, как было с Борисом. Когда в команде был Петреску, он вызвал меня – при этом я в команду тогда только пришел. «Ко мне приходил Аджоев и сказал: если я на эту товарищескую игру не поставлю Бориса Ротенберга, он меня уволит» – «Эээ, а я – что?».

Потом «Динамо» возглавил Станислав Черчесов и сказал, что хочет видеть меня капитаном. Я рассказал ему про этот случай и сказал: «Пока я капитаню в команде, играть должны только сильнейшие. Если Боря будет сильнее другого игрока – пусть играет. Но если не будет – команда все чувствует». Больше про Борю с Саламычем мы никогда не говорили.

Про Бориса скажу больше. Мы с ним иногда, даже сейчас в «Локомотиве», ругаемся, но он профессионал.