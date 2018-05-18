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    Денисов: «Петреску в «Динамо» так и говорили: «Не поставишь в состав Ротенберга – уволим»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил о временах выступления за московское «Динамо». В частности, игрок рассказал о взаимоотношениях экс-тренера бело-голубых Дана Петреску с руководством.

    – Откуда легенда, что ты возмущался по поводу присутствия Бориса Ротенберга-младшего в составе?

    – Рассказываю, как было с Борисом. Когда в команде был Петреску, он вызвал меня – при этом я в команду тогда только пришел. «Ко мне приходил Аджоев и сказал: если я на эту товарищескую игру не поставлю Бориса Ротенберга, он меня уволит» – «Эээ, а я – что?».

    Потом «Динамо» возглавил Станислав Черчесов и сказал, что хочет видеть меня капитаном. Я рассказал ему про этот случай и сказал: «Пока я капитаню в команде, играть должны только сильнейшие. Если Боря будет сильнее другого игрока – пусть играет. Но если не будет – команда все чувствует». Больше про Борю с Саламычем мы никогда не говорили.

    Про Бориса скажу больше. Мы с ним иногда, даже сейчас в «Локомотиве», ругаемся, но он профессионал.

    Источник: Sports.ru

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    18.05.2018 00:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 14:00

      Влияние Ротенберга заметно и ощутимо.

      2
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      Рейтинг: +10

      bulgar 18 мая 2018, 14:48

      Деньгисову вообще о Динамо нужно молчать - это тот справедливый человек который обещал команду в ФНЛе не бросать, которая туда не без его помощи , попала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 мая 2018, 14:17

      Жалко, что дети Тимченко в футбол не играют, а то бы с Ротенбергами вместе бессменными чемпионами бы были )).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2018, 12:15

      бомбардир, теперь вью Денисова будет два месяца выкладывать по абзацу.
      Кому интересно лучше на спорт ру его все прочитайте, когда его читаешь все общая картина лучше складывается, чем как тут его надергают отдельными предложениями.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:24

      с этим Борисом давно уже все ясно, вот и сейчас понятно почему его терпят в Локо.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 мая 2018, 10:21

      Пока такие вещи будут происходить, талантливые пацаны будут во дворах по коробкам играть, а бездари за родительские деньги в командах мастеров!

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 18 мая 2018, 08:52

      А почему Боря ещё не в сборной? Глядишь и черчеса уволят.

      1
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      Рейтинг: +13

      aufstand > ОЛЕГ К. 18 мая 2018, 09:39

      Потому что Боря заигран за сборную Финляндии))

      2
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 18 мая 2018, 08:43

      По моему у Игоря повышенное чувство справедливости, что ему очень мешает

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 18 мая 2018, 08:15

      Книгу откровений пора издавать, бестселлером будет.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 08:08

      Боря так радовался чемпионству, как будто это его заслуга)

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