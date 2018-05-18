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  • Денисов: «Петреску в «Динамо» так и говорили: «Не поставишь в состав Ротенберга – уволим»

Денисов: «Петреску в «Динамо» так и говорили: «Не поставишь в состав Ротенберга – уволим»

18 мая 2018, 00:05
24

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов вспомнил о временах выступления за московское «Динамо». В частности, игрок рассказал о взаимоотношениях экс-тренера бело-голубых Дана Петреску с руководством.

– Откуда легенда, что ты возмущался по поводу присутствия Бориса Ротенберга-младшего в составе?

– Рассказываю, как было с Борисом. Когда в команде был Петреску, он вызвал меня – при этом я в команду тогда только пришел. «Ко мне приходил Аджоев и сказал: если я на эту товарищескую игру не поставлю Бориса Ротенберга, он меня уволит» – «Эээ, а я – что?».

Потом «Динамо» возглавил Станислав Черчесов и сказал, что хочет видеть меня капитаном. Я рассказал ему про этот случай и сказал: «Пока я капитаню в команде, играть должны только сильнейшие. Если Боря будет сильнее другого игрока – пусть играет. Но если не будет – команда все чувствует». Больше про Борю с Саламычем мы никогда не говорили.

Про Бориса скажу больше. Мы с ним иногда, даже сейчас в «Локомотиве», ругаемся, но он профессионал.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Денисов Игорь Ротенберг Борис Петреску Дан
Комментарии (24)
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арейская
1526593561
Профессионал, от слова профессия, в данном случае наблюдать за игрой со скамейки?
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mutabor0992
1526594893
Что то денгиСов раззвизделся...Никак в сборную собрался.В прорыв?
Ответить
a-rakhmatov
1526595291
Что-то разпи@делся Игорек.....все тайны футбольной тусовки сливает...
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3TO_3AMEC
1526599478
Сегодня день откровений Денисова?
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ДАША Д
1526612408
Опустил Ротенберга на всю страну.
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Федя Кабак
1526620099
Боря так радовался чемпионству, как будто это его заслуга)
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OfaZavr
1526631860
с этим Борисом давно уже все ясно, вот и сейчас понятно почему его терпят в Локо.
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FanatSerj
1526634922
бомбардир, теперь вью Денисова будет два месяца выкладывать по абзацу. Кому интересно лучше на спорт ру его все прочитайте, когда его читаешь все общая картина лучше складывается, чем как тут его надергают отдельными предложениями.
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Супервайзер
1526642277
Жалко, что дети Тимченко в футбол не играют, а то бы с Ротенбергами вместе бессменными чемпионами бы были )).
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zigbert
1526727642
Влияние Ротенберга заметно и ощутимо.
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