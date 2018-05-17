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    Игроки и тренеры сборной России получат 4 миллиона за выход в плей-офф чемпионата мира-2018

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что организация согласовала вопрос о премировании футболистов сборной России за выступление на чемпионате мира-2018.

    – Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира.

    Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться.

    – Кто будет делить 4 миллиона? Определять доли.

    – Это вопрос тренерского штаба и футболистов.

    – А не появятся меценаты, которые дадут сверху за большую победу? Придет человек в раздевалку с конвертом: «Это вам».

    – Знаете, меценатов с конвертами я не застал. Если кто-то захочет отблагодарить российскую сборную, то мы открыты. Но очередей не вижу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2018 23:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100727

      zigbert 19 мая 2018, 13:49

      Черчесов сам все поделит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 мая 2018, 19:43

      какие еще меценаты чтобы вам платить сверху ведь знают что с таким чабаном игры нет и только убытки будут вот поэтому и очереди НЕТ и не будет

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 18 мая 2018, 17:51

      4 мильона памперсов вам!
      Тудым исчо попасть надо!
      И ващее ,если речь идет о бабле ,
      То этих мажоров - такими грошами не удивить....
      За это жо... рвать?
      Голодец вам на холодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 мая 2018, 17:38

      - а почему не за 40 млн...???, или 4 млн. - это уже остаточный кусок от "распила" крупного "бюджетного" пирога!???, или скажете, что эти средства из благотворительного фонда РФПЛ?, артисты...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:17

      ведь за страну играют какие еще дополнительные премиальные? мало что-ли в клубах зарабатывают, мотивация сейчас совсем не та.

      3
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 18 мая 2018, 10:35

      Это в корне неправильная мотивация. Это не клуб. Это сборная страны на домашнем чемпионате мира.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 мая 2018, 09:51

      Не получат...Потому что не выйдут..

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 18 мая 2018, 09:36

      Им этой доли только отдохнуть на недельку хватит, не густо, хотя дело не в деньгах.

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      Рейтинг: +246

      RLoko 18 мая 2018, 09:19

      Для них стимулом должен быть престиж, а не деньги!

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      Рейтинг: +3414

      AZ 18 мая 2018, 08:30

      Так пишут, как будто уже вышли из группы...

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