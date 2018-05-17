Игроки и тренеры сборной России получат 4 миллиона за выход в плей-офф чемпионата мира-2018

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что организация согласовала вопрос о премировании футболистов сборной России за выступление на чемпионате мира-2018.

– Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира.

Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться.

– Кто будет делить 4 миллиона? Определять доли.

– Это вопрос тренерского штаба и футболистов.

– А не появятся меценаты, которые дадут сверху за большую победу? Придет человек в раздевалку с конвертом: «Это вам».

– Знаете, меценатов с конвертами я не застал. Если кто-то захочет отблагодарить российскую сборную, то мы открыты. Но очередей не вижу.