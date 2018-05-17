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  • Игроки и тренеры сборной России получат 4 миллиона за выход в плей-офф чемпионата мира-2018

Игроки и тренеры сборной России получат 4 миллиона за выход в плей-офф чемпионата мира-2018

17 мая 2018, 23:38
19

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что организация согласовала вопрос о премировании футболистов сборной России за выступление на чемпионате мира-2018.

– Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира.

Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться.

– Кто будет делить 4 миллиона? Определять доли.

– Это вопрос тренерского штаба и футболистов.

– А не появятся меценаты, которые дадут сверху за большую победу? Придет человек в раздевалку с конвертом: «Это вам».

– Знаете, меценатов с конвертами я не застал. Если кто-то захочет отблагодарить российскую сборную, то мы открыты. Но очередей не вижу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (19)
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vladik12
1526589574
Не получат.
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vovan55
1526592450
более доходчивее для них и аргументировано было бы наложить штраф в 10 миллионов за невыход из группы... вот тогда бы ижопу рвали на поле и безразличия бы не было...
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mutabor0992
1526593179
А физдюлей можно надавать?Двери открыты?
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mutabor0992
1526593268
Чабан с мУдко все заберут.Футболерам не хер упираться.
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Superviser77
1526607285
А может ничего не давать, а? Может наоборот, если не выйдут из группы, оштрафовать на 4 млн каждого? Дойдут до 1\2 финала - грамоты вручить, выйдут в финал - по вазе, а выиграют финал - каждому по Ладе Гранте....
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Jimmy7
1526628925
Это в корне неправильная мотивация. Это не клуб. Это сборная страны на домашнем чемпионате мира.
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OfaZavr
1526631429
ведь за страну играют какие еще дополнительные премиальные? мало что-ли в клубах зарабатывают, мотивация сейчас совсем не та.
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alex1951
1526655079
4 мильона памперсов вам! Тудым исчо попасть надо! И ващее ,если речь идет о бабле , То этих мажоров - такими грошами не удивить.... За это жо... рвать? Голодец вам на холодец!
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Полная Канистра
1526661794
какие еще меценаты чтобы вам платить сверху ведь знают что с таким чабаном игры нет и только убытки будут вот поэтому и очереди НЕТ и не будет
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zigbert
1526726942
Черчесов сам все поделит.
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