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    Денисов: «Семин перед приходом в «Локомотив» мне сразу сказал, чтобы я ни с кем не дрался и вел себя хорошо»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о диалоге с главным тренером команды Юрием Семиным, случившемся перед приходом футболиста в стан железнодорожников.

    «Первый разговор с Семиным был еще до того, как я оказался в «Локомотиве». Мне позвонил Илья Геркус – все благодарности я ему потом выскажу: «Игорь, мы хотим тебя забрать в «Локомотив». Но тебе нужно поговорить с Палычем».

    Я поехал к Палычу домой и слушал от него тирады: «Игорь, здесь драки не пойдут. Ты должен вести себя хорошо» – «Палыч, если скажут, что я людей ем, вы тоже поверите?» – рассказал футболист.

    Денисов пришел в «Локомотив» в прошлом году.

    Источник: Sports.ru

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    17.05.2018 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 мая 2018, 02:26

      Всё понятно . Это , как прежде чем принять принять на работу проблемного спеца , с него в начале берут заявление об увольнении по собственному без даты , что б не бузил и не было проблем. Если бы Черчесов так поступил в своё время , то.......

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      Рейтинг: +32

      xaza 17 мая 2018, 23:06

      И Халка в зенит и за фарфана в Локо и из-за з/п не плакал. Да вообще российский футбол с колен поднял!! Уауу вот только дыма без огня не бывает

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 17 мая 2018, 21:08

      Ну правильно сделал Палыч, что предупредил - он знал какой ты полный придурок.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 17 мая 2018, 20:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень печально что такой средний возрастной игрок у нас лучший на этой позиции

      -9
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