Денисов: «Семин перед приходом в «Локомотив» мне сразу сказал, чтобы я ни с кем не дрался и вел себя хорошо»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о диалоге с главным тренером команды Юрием Семиным, случившемся перед приходом футболиста в стан железнодорожников.

«Первый разговор с Семиным был еще до того, как я оказался в «Локомотиве». Мне позвонил Илья Геркус – все благодарности я ему потом выскажу: «Игорь, мы хотим тебя забрать в «Локомотив». Но тебе нужно поговорить с Палычем».

Я поехал к Палычу домой и слушал от него тирады: «Игорь, здесь драки не пойдут. Ты должен вести себя хорошо» – «Палыч, если скажут, что я людей ем, вы тоже поверите?» – рассказал футболист.

Денисов пришел в «Локомотив» в прошлом году.