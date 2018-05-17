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  • Денисов: «Семин перед приходом в «Локомотив» мне сразу сказал, чтобы я ни с кем не дрался и вел себя хорошо»

Денисов: «Семин перед приходом в «Локомотив» мне сразу сказал, чтобы я ни с кем не дрался и вел себя хорошо»

17 мая 2018, 20:24
5

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о диалоге с главным тренером команды Юрием Семиным, случившемся перед приходом футболиста в стан железнодорожников.

«Первый разговор с Семиным был еще до того, как я оказался в «Локомотиве». Мне позвонил Илья Геркус – все благодарности я ему потом выскажу: «Игорь, мы хотим тебя забрать в «Локомотив». Но тебе нужно поговорить с Палычем».

Я поехал к Палычу домой и слушал от него тирады: «Игорь, здесь драки не пойдут. Ты должен вести себя хорошо» – «Палыч, если скажут, что я людей ем, вы тоже поверите?» – рассказал футболист.

Денисов пришел в «Локомотив» в прошлом году.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Семин Юрий
Комментарии (5)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1526579351
Очень печально что такой средний возрастной игрок у нас лучший на этой позиции
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Caniggia
1526580537
Ну правильно сделал Палыч, что предупредил - он знал какой ты полный придурок.
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xaza
1526587586
И Халка в зенит и за фарфана в Локо и из-за з/п не плакал. Да вообще российский футбол с колен поднял!! Уауу вот только дыма без огня не бывает
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VVM1964
1526587642
" Ага, а мы гуляем, МЫ КРУТЫЕ , Ага, а МЫ ХОРОШИЕ , НЕ ЗЛЫЕ "
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нейтральныйкакникто
1526599592
Всё понятно . Это , как прежде чем принять принять на работу проблемного спеца , с него в начале берут заявление об увольнении по собственному без даты , что б не бузил и не было проблем. Если бы Черчесов так поступил в своё время , то.......
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