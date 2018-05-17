Денисов: «Семин перед приходом в «Локомотив» мне сразу сказал, чтобы я ни с кем не дрался и вел себя хорошо»

Всё понятно . Это , как прежде чем принять принять на работу проблемного спеца , с него в начале берут заявление об увольнении по собственному без даты , что б не бузил и не было проблем. Если бы Черчесов так поступил в своё время , то.......
Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о диалоге с главным тренером команды Юрием Семиным, случившемся перед приходом футболиста в стан железнодорожников.
«Первый разговор с Семиным был еще до того, как я оказался в «Локомотиве». Мне позвонил Илья Геркус – все благодарности я ему потом выскажу: «Игорь, мы хотим тебя забрать в «Локомотив». Но тебе нужно поговорить с Палычем».
Я поехал к Палычу домой и слушал от него тирады: «Игорь, здесь драки не пойдут. Ты должен вести себя хорошо» – «Палыч, если скажут, что я людей ем, вы тоже поверите?» – рассказал футболист.
Денисов пришел в «Локомотив» в прошлом году.