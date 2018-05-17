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  • Антон Миранчук считает, что сборная России может играть на равных с Бразилией и Францией

Антон Миранчук считает, что сборная России может играть на равных с Бразилией и Францией

17 мая 2018, 17:56
13

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к чемпионату мира.

– Что такого есть у Бразилии и Франции, чего нет у нас?

– Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!

– Менее чем через месяц главное событие четырехлетия. Уже ощущаете его близость?

– Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.

– Порадовались вчера за «Атлетико»?

– Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее «Марселя». Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Бразилия Франция Миранчук Антон
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Uruguay2018
1526569253
У кого-то плохо с математикой! Как такое в здравом уме можно насчитать?!
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Федя Кабак
1526569558
Антоха не превращайся в усатого физрука и не пори чушь
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panmon
1526569598
Конечно можно играть на равных. Но нашим - минут 5.
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OfaZavr
1526573561
ну глянем как вы на равных для начала с Египтом и Уругваем сыграете)
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vashinin
1526576440
Как быть дружелюбным и вежливым под таким утверждением?))
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RedWhiteFans2
1526578425
Дурак дураком! Без мозгов. Готел бы я его увидеть допустим в Лейпциге, но точно будет на лавке. Насмешил.
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sachsen-leipzig
1526579613
Я его не хочу тут видит в Лейпциге, это мой город )))
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polt
1526580788
Эка вас молодой человек понесло. Как здравомыслящий человек может такое сказать. Да усеретесь, но на равных можете сыграть 10-15 минут.
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zigbert
1526584551
Может играть на равных а может и не играть вообще.
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Мары
1526723385
Конечно можем.Только он не уточнил сколько минут.
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