Антон Миранчук считает, что сборная России может играть на равных с Бразилией и Францией

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к чемпионату мира.

– Что такого есть у Бразилии и Франции, чего нет у нас?

– Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!

– Менее чем через месяц главное событие четырехлетия. Уже ощущаете его близость?

– Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.

– Порадовались вчера за «Атлетико»?

– Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее «Марселя». Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.