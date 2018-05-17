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    Антон Миранчук считает, что сборная России может играть на равных с Бразилией и Францией

    Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к чемпионату мира.

    – Что такого есть у Бразилии и Франции, чего нет у нас?

    – Забей мы Бразилии свои моменты, которые у нас были, штанги были, и все бы говорили, что мы молодцы. С ними можно играть на равных!

    – Менее чем через месяц главное событие четырехлетия. Уже ощущаете его близость?

    – Мне кажется, если прямо сейчас об этом думать, то к началу чемпионата мира можно перегореть. Стараюсь постепенно готовиться психологически. Сначала тренировки и контрольные встречи, потом – турнир. Хотя, конечно, совсем не думать об этом не получается. Стадионы, ажиотаж, фанаты – это очень круто. Ради этого мы и играем.

    – Порадовались вчера за «Атлетико»?

    – Не могу сказать, что прямо радовался, но мадридцы объективно сильнее «Марселя». Они заслужили победу в Лиге Европы – как и мы в чемпионате России.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2018 17:56
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 12:49

      Конечно можем.Только он не уточнил сколько минут.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100727

      zigbert 17 мая 2018, 22:15

      Может играть на равных а может и не играть вообще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2018, 21:13

      Эка вас молодой человек понесло. Как здравомыслящий человек может такое сказать. Да усеретесь, но на равных можете сыграть 10-15 минут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 мая 2018, 20:53

      Я его не хочу тут видит в Лейпциге, это мой город )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 мая 2018, 20:33

      Дурак дураком! Без мозгов. Готел бы я его увидеть допустим в Лейпциге, но точно будет на лавке. Насмешил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 мая 2018, 20:00

      Как быть дружелюбным и вежливым под таким утверждением?))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 17 мая 2018, 19:56

      если у них будет диарея

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 19:12

      ну глянем как вы на равных для начала с Египтом и Уругваем сыграете)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > OfaZavr 17 мая 2018, 21:48

      4 очка уже будут отличным результатом

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Alex Flash 18 мая 2018, 10:49

      так то да, но посмотрим смогут ли они хотя бы их взять)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 мая 2018, 18:06

      Конечно можно играть на равных. Но нашим - минут 5.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 18:05

      Антоха не превращайся в усатого физрука и не пори чушь

      4
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