«Тоттенхэм» готов заплатить за Пулишича 46,5 миллиона, обойдя «Реал» и «Ливерпуль»

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича ближайшим летом в свой состав.

Для этого они готовы выплатить требуемую немцами сумму. Она установлена на отметке в 46,5 миллиона евро.

Напомним, что 19-летний американец дебютировал в составе немецкого клуба в 2016 году. С тех пор он в каждое трансферное окно привлекает к своей персоне внимание со стороны многих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что Пулишич может оказаться в следующем сезоне в составе «Ливерпуля» или «Реала».