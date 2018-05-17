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    «Тоттенхэм» готов заплатить за Пулишича 46,5 миллиона, обойдя «Реал» и «Ливерпуль»

    Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича ближайшим летом в свой состав.

    Для этого они готовы выплатить требуемую немцами сумму. Она установлена на отметке в 46,5 миллиона евро.

    Напомним, что 19-летний американец дебютировал в составе немецкого клуба в 2016 году. С тех пор он в каждое трансферное окно привлекает к своей персоне внимание со стороны многих европейских клубов.

    Ранее сообщалось, что Пулишич может оказаться в следующем сезоне в составе «Ливерпуля» или «Реала».

    Источник: Twitter

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    17.05.2018 07:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:08

      В чьих руках окажется Пулишич ,пока не ясно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 мая 2018, 09:23

      Что-то маловато. В игре поумнее и разнообразней Дембеле будет. Перспективы у него значительные. По идее надо сотню требовать, иначе непонятно, зачем продавать.

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