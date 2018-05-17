«Тоттенхэм» готов заплатить за Пулишича 46,5 миллиона, обойдя «Реал» и «Ливерпуль»

В чьих руках окажется Пулишич ,пока не ясно.
Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича ближайшим летом в свой состав.
Для этого они готовы выплатить требуемую немцами сумму. Она установлена на отметке в 46,5 миллиона евро.
Напомним, что 19-летний американец дебютировал в составе немецкого клуба в 2016 году. С тех пор он в каждое трансферное окно привлекает к своей персоне внимание со стороны многих европейских клубов.
Ранее сообщалось, что Пулишич может оказаться в следующем сезоне в составе «Ливерпуля» или «Реала».