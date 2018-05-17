При Симеоне «Атлетико» сыграл 377 матчей, не пропустив более чем в половине

Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

Для главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне эта встреча стала 377-й на данном посту. Он возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время «матрасники» провели 200 сухих игр во всех соревнованиях, что составляет 53% от общего числа матчей под руководством 48-летнего аргентинца.

«Атлетико» при Симеоне 34 раза играл 0:0, 67 раз – 1:0, 45 раз – 2:0, 31 раз – 3:0, 13 раз – 4:0, 7 раз – 5:0, 2 раза – 6:0, 1 раз – 7:0.