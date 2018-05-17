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    При Симеоне «Атлетико» сыграл 377 матчей, не пропустив более чем в половине

    Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Для главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне эта встреча стала 377-й на данном посту. Он возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время «матрасники» провели 200 сухих игр во всех соревнованиях, что составляет 53% от общего числа матчей под руководством 48-летнего аргентинца.

    «Атлетико» при Симеоне 34 раза играл 0:0, 67 раз – 1:0, 45 раз – 2:0, 31 раз – 3:0, 13 раз – 4:0, 7 раз – 5:0, 2 раза – 6:0, 1 раз – 7:0.

    Источник: Twitter

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    17.05.2018 06:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 12:59

      У них защита просто "бетон".

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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:45

      впечатляющая статистика, благодаря Диего мы и видим тот Атлелико который сейчас есть.

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