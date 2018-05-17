Симеоне: «Надеюсь, Гризманн обрадуется победе в Лиге Европы и никуда от нас не уйдет»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от финала Лиги Европы против французского «Марселя» (3:0). Аргентинец выразил надежду, что его форвард Антуан Гризманн не покинет команду летом.

«Эта победа подтверждает, что год от года мы становимся сильнее. Налицо вклад в этот триумф Гризманна. Нам необходима такая игра от него. Надеюсь, он обрадуется титулу и никуда не уйдет», – сказал специалист.

Гризманн признан лучшим игроком финала.

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