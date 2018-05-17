Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Надеюсь, Гризманн обрадуется победе в Лиге Европы и никуда от нас не уйдет»

    Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от финала Лиги Европы против французского «Марселя» (3:0). Аргентинец выразил надежду, что его форвард Антуан Гризманн не покинет команду летом.

    «Эта победа подтверждает, что год от года мы становимся сильнее. Налицо вклад в этот триумф Гризманна. Нам необходима такая игра от него. Надеюсь, он обрадуется титулу и никуда не уйдет», – сказал специалист.

    Гризманн признан лучшим игроком финала.

    «Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11