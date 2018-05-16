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  • Глава Мордовии: «Мы благодарны Путину. Ведь это он решил, чтобы в Саранске был чемпионат мира-2018»

Глава Мордовии: «Мы благодарны Путину. Ведь это он решил, чтобы в Саранске был чемпионат мира-2018»

16 мая 2018, 19:25
25

Глава Республики Мордовия Владимир Волков выразил слова благодарности в адрес президента нашей страны Владимира Путина. В столице региона пройдет, напомним, чемпионат мира-2018.

«Хочу выразить слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину: по его решению Саранск принимает чемпионат мира, по его решению мы построили этот стадион и множество других объектов. Спасибо президенту!

Благодарю строителей, которые здесь работали: многие люди, которые сидят сегодня на трибунах, участвовали в подготовке чемпионата мира по футболу. Спасибо! В добрый путь», – сказал политик.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Чемпионат мира Мордовия Путин Владимир
Комментарии (25)
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AlfavitЪ
1526488224
ЧМ будет месяц, а потом что делать с ареной в этом захолустье без команды?
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Куртуазные манеры
1526488650
Прогиб засчитан.
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Антимат
1526488796
Пройдет зима, настанет лето Спасибо Путину за это.
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Приус
1526489053
Мордов-цемент денюжку освоил, теперь хоть трава не расти.
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VVM1964
1526491147
" Я очень люблю господина ПЖ! -А я его еще больше ку! " ( х\ф Кин-дза-дза )
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Jimmy7
1526491186
Если начать перечислять людей, которых стоило бы благодарить за стадион и ЧМ, то Пунин был бы в конце списка. А такое заявление либо не от большого ума, либо подлизаться
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Krossmen73
1526493112
Да в общем то и не за что!Владимир Владимирович и не то может.Он как тот старик Хоттабыч дунул-плюнул и мосты со стадионами в раз стоят!А вот что вы-глава "солнечной" Мордовии с эти хозяйством после чемпионата делать то будете?Построить это одно,а вот грамотно эксплуатировать и поддерживать в исправном состоянии это совершенно другое!Меня терзают смууутные сомнения......
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yorgenbarenz
1526493963
Когда-то,кто-то, за всё ответит....
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Yarrom89
1526501610
Я хоть и сам из Мордовии, но считаю что Краснодар заслужил проведение ЧМ больше чем Саранск и половина других городов, не понимаю по какому принципу выбирали города, единственно обидно за Краснодар.
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kykyi
1526520925
Если президент крупнейшей страны определяет, где пройдут матчи ЧМ, то это очень и очень печально. Не его это дело, заняться похоже больше не чем . ПиАр для лохов!
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