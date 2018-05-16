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    Глава Мордовии: «Мы благодарны Путину. Ведь это он решил, чтобы в Саранске был чемпионат мира-2018»

    Глава Республики Мордовия Владимир Волков выразил слова благодарности в адрес президента нашей страны Владимира Путина. В столице региона пройдет, напомним, чемпионат мира-2018.

    «Хочу выразить слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину: по его решению Саранск принимает чемпионат мира, по его решению мы построили этот стадион и множество других объектов. Спасибо президенту!

    Благодарю строителей, которые здесь работали: многие люди, которые сидят сегодня на трибунах, участвовали в подготовке чемпионата мира по футболу. Спасибо! В добрый путь», – сказал политик.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2018 19:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 мая 2018, 13:48

      Думаю в Саранске "засрали " народные средства,так случайно,от балды,как Хрущев кукурузу у нас выращивал,а Брежнев решил Афган освободить и бросил туда парней наших на мины.Что будет с этим стадионом после ЧМ? Возможно Енисей там будет играть- у них трудности с полем,да и экономичней будет-строить не надо,а жить в настроенных гостинницах.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > val-berezko 27 мая 2018, 15:31

      Содержание такого стадиона обходится в огромную сумму. Енисей готов платить такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2018, 16:33

      да за весь ЧМ благодарить Путина надо, а не только за один стадион. А так бы до сих пор в сарай-арены ходили с туалетами на улице в виде кабинок.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2018, 04:35

      Если президент крупнейшей страны определяет, где пройдут матчи ЧМ, то это очень и очень печально. Не его это дело, заняться похоже больше не чем .
      ПиАр для лохов!

      2
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 16 мая 2018, 23:13

      Я хоть и сам из Мордовии, но считаю что Краснодар заслужил проведение ЧМ больше чем Саранск и половина других городов, не понимаю по какому принципу выбирали города, единственно обидно за Краснодар.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Yarrom89 17 мая 2018, 02:02

      писал бы-я дочь офицера,поверьте у нас не всё так однозначно...

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 мая 2018, 22:40

      мечтаю подобную публику проводить в последний путь.)))

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 мая 2018, 21:06

      Когда-то,кто-то, за всё ответит....

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 мая 2018, 20:51

      Да в общем то и не за что!Владимир Владимирович и не то может.Он как тот старик Хоттабыч дунул-плюнул и мосты со стадионами в раз стоят!А вот что вы-глава "солнечной" Мордовии с эти хозяйством после чемпионата делать то будете?Построить это одно,а вот грамотно эксплуатировать и поддерживать в исправном состоянии это совершенно другое!Меня терзают смууутные сомнения......

      4
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 16 мая 2018, 20:19

      Если начать перечислять людей, которых стоило бы благодарить за стадион и ЧМ, то Пунин был бы в конце списка.

      А такое заявление либо не от большого ума, либо подлизаться

      7
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      Рейтинг: +80

      AndreyAP > Jimmy7 16 мая 2018, 20:44

      интересно кого как не Путина можно поблагодарить за ЧМ в России? В первую очередь благодаря ему ЧМ нам дали. Постройки стадионов это уже технические детали

      -1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 16 мая 2018, 19:50

      Благодаря пукину, если бы не ч.Мира то бы никогда ничего не построили. Для того чтоб что то построили нужно чтоб у нас что либо проходило

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 16 мая 2018, 19:44

      Мордов-цемент денюжку освоил, теперь хоть трава не расти.

      7
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Приус 16 мая 2018, 23:09

      "Мордовцемента" уже больше двух лет нет, завод выкупили конкуренты и теперь он входит в группу "Евроцемент групп".

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