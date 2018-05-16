Глава Мордовии: «Мы благодарны Путину. Ведь это он решил, чтобы в Саранске был чемпионат мира-2018»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков выразил слова благодарности в адрес президента нашей страны Владимира Путина. В столице региона пройдет, напомним, чемпионат мира-2018.

«Хочу выразить слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину: по его решению Саранск принимает чемпионат мира, по его решению мы построили этот стадион и множество других объектов. Спасибо президенту!

Благодарю строителей, которые здесь работали: многие люди, которые сидят сегодня на трибунах, участвовали в подготовке чемпионата мира по футболу. Спасибо! В добрый путь», – сказал политик.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.