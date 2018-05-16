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  • Агент Буффона сообщил, что этот сезон станет последним в карьере для 40-летнего вратаря

Агент Буффона сообщил, что этот сезон станет последним в карьере для 40-летнего вратаря

16 мая 2018, 17:35
7

Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, заявил, что 40-летний футболист завершит свои выступления по окончании нынешнего сезона.

«Джанлуиджи не будет прощаться с футболом в стиле Тотти, потому что такое драматичное прощание может произойти только в Риме. Ожидаю, что в Турине будет прощание примерно, как с Дель Пьеро.

За пятнадцать минут до конца мая что-либо должно случиться. Что-то вроде вывешенного баннера «До свидания, Платини». Будут слезы, но все будет сдержанно.

Для меня было честью сопровождать величайшего голкипера в истории. Больше не могу ничего сообщить, вы сами все узнаете от него на пресс-конференции в четверг», – приводит слова Мартины Juvenews.

Итальянский вратарь начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году. В туринский клуб игрок перебрался в 2001 году. На высшем уровне он сыграл 1051 матч.

Буффон – девятикратный чемпион Серии А, пятикратный обладатель Кубка Италии, шестикратный победитель Суперкубка страны. Он выигрывал Кубок УЕФА и трижды принимал участие в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Италии в 2006 году стал чемпионом мира.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
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The_Enot
1526482627
Ну вот еще одна легенда из детства уходит. Или просто я уже постарел, эх.
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fanchik
1526485595
Уходя и прощаясь с игровой карьерой,Буффон как футбольный долгожитель и великий вратарь,оставит яркий след в итальянском и мировом футболе.Жаль не удалось ему выиграть и подержать победно над головой Кубок Лиги Чемпионов.
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СЛЭЙК
1526487056
пожалуй это последний среди кумиров из прошлого века
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OfaZavr
1526488128
время все равно придет сколько не продлевай себе футбольное долголетие, очень жаль но что поделаешь...
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BlackMurder
1526488796
Я всегда переживаю эмоционально когда из футбола уходили игроки баварии, я плакал когда уходил мой кумир Кан! Но совесть не позволяет молчать - Спасибо Джи Джи! Ты символ Италии, легенда клуба и сборной, ты чемпион мира 2006 года, да с Лч не повезло, но! Жизнь прет! Удачи
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BlackMurder
1526489334
Тотти, Джи джи, Кан, пирло, рон, терри, лэмпард, и др. Сделали наше детство счастливым, показали красоту футбола, сейвов! А что мы видим щас? Неймар) тому пример!
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zigbert
1526497194
Это его решение. Своей игрой Буффон доказал что является одним из лучших вратарей мира.
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