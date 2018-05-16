Агент Буффона сообщил, что этот сезон станет последним в карьере для 40-летнего вратаря

Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, заявил, что 40-летний футболист завершит свои выступления по окончании нынешнего сезона.

«Джанлуиджи не будет прощаться с футболом в стиле Тотти, потому что такое драматичное прощание может произойти только в Риме. Ожидаю, что в Турине будет прощание примерно, как с Дель Пьеро.

За пятнадцать минут до конца мая что-либо должно случиться. Что-то вроде вывешенного баннера «До свидания, Платини». Будут слезы, но все будет сдержанно.

Для меня было честью сопровождать величайшего голкипера в истории. Больше не могу ничего сообщить, вы сами все узнаете от него на пресс-конференции в четверг», – приводит слова Мартины Juvenews.

Итальянский вратарь начал профессиональную карьеру в «Парме» в 1995 году. В туринский клуб игрок перебрался в 2001 году. На высшем уровне он сыграл 1051 матч.

Буффон – девятикратный чемпион Серии А, пятикратный обладатель Кубка Италии, шестикратный победитель Суперкубка страны. Он выигрывал Кубок УЕФА и трижды принимал участие в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Италии в 2006 году стал чемпионом мира.