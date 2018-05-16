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    Игнатьев: «С одной стороны были установки от Палыча, с другой – подсказы Денисова»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о том, как влиял по ходу прошедшего сезона на команду полузащитник Игорь Денисов.

    «Денисов действовал как настоящий лидер и капитан, где-то мог нам напихать. Он делал свое дело и доказывал своей работы, что он хочет чего-то добиться. Вы сами понимаете, 33 года – конечно, ему хочется выиграть. Так получилось, что завоевал чемпионство в составе другой команды, не в «Зените».

    Почему он так быстро уехал из чемпионской раздевалки? Я только на банкете понял, что Игоря нет – позвонил ему. Он улетел в Питер с семьей. Это его выбор, он так захотел.

    В коллективе Игорь добропорядочный, ответственный, жизнерадостный и общительный. Пытается сдерживать себя, но в раздевалке может сказануть, чтобы люди его услышали. Без этого никак, кто-то должен говорить. Это помогало.

    Сколько раз по ходу игры меня кто-то обыгрывал, Игорь подбегал: «Игнат, соберись!». Сразу собираешься, это держит в тонусе.

    Это правда, что с одной стороны были установки от Палыча, с другой – подсказы Денисова. Так и бегал между ними весь сезон!» – рассказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2018 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 мая 2018, 18:50

      И неплохо отбегал сезон между двух огней!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 16 мая 2018, 14:58

      ПРИВЕТ УСАТОМУ ИДИОТУ)) БЕЗ ИГОРЯ ЦЕНТР ПОЛЯ В БОЛТЕ)

      1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:44

      Опытный игрок, лидер команды, нужное слово всегда полезно.

      5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 16 мая 2018, 10:50

      Молодцы паровозы с чемпионством вас

      2
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