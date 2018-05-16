Игнатьев: «С одной стороны были установки от Палыча, с другой – подсказы Денисова»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о том, как влиял по ходу прошедшего сезона на команду полузащитник Игорь Денисов.

«Денисов действовал как настоящий лидер и капитан, где-то мог нам напихать. Он делал свое дело и доказывал своей работы, что он хочет чего-то добиться. Вы сами понимаете, 33 года – конечно, ему хочется выиграть. Так получилось, что завоевал чемпионство в составе другой команды, не в «Зените».

Почему он так быстро уехал из чемпионской раздевалки? Я только на банкете понял, что Игоря нет – позвонил ему. Он улетел в Питер с семьей. Это его выбор, он так захотел.

В коллективе Игорь добропорядочный, ответственный, жизнерадостный и общительный. Пытается сдерживать себя, но в раздевалке может сказануть, чтобы люди его услышали. Без этого никак, кто-то должен говорить. Это помогало.

Сколько раз по ходу игры меня кто-то обыгрывал, Игорь подбегал: «Игнат, соберись!». Сразу собираешься, это держит в тонусе.

Это правда, что с одной стороны были установки от Палыча, с другой – подсказы Денисова. Так и бегал между ними весь сезон!» – рассказал Игнатьев.