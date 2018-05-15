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    Самедов: «Даже не допускаю мысли, что мы не выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

    Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира-2018. Футболист надеется на выход из группы.

    «Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат «позор». Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт – тут всe возможно. Уругвай – одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.

    Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своeм следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром. На мой взгляд, квартет очень серьeзный. Нам придeтся тяжело», – сказал игрок «Большому спорту».

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 19:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 16 мая 2018, 19:40

      я не уверен что мы сможем переиграть Египет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 мая 2018, 04:23

      Верим Саша,верим! Особенно после того,как саудиты греков припечатали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 мая 2018, 00:21

      Я сомневаюсь, что Вы хоть 1 гол забьёте.
      Проиграете все 3 игры, вот в этом не сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 00:19

      Играем дома ,поддержка будет хорошая. Что еще надо?

      2
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 15 мая 2018, 22:21

      Заскриньте кто-нибудь

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 15 мая 2018, 21:14

      Прикинь: - до самого финала не придется ехать домой!

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 мая 2018, 20:05

      - однако, небезосновательно размышляет Самедов!...группа не простая!..., но "дома" могут и судьи "помочь"(большая вероятность) и родные стены...лично я буду болеть против МИД России........и за центр обороны сб. России. Черчесов - чемпион)

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 мая 2018, 19:55

      Сборная у нас не очень, надо это признать! А там как повезет, может ребята дома упрутся и смогут пробиться в плей-офф!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 19:30

      нужно верить в лучшее и стараться на 1000% тогда глядишь и получиться что-нибудь)

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 19:17

      Если сложить реальную стоимость 11 сильнейших игроков России и одного Салаха, то будет примерно одинаковая цифра. Как говорится, без комментариев.

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