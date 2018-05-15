Самедов: «Даже не допускаю мысли, что мы не выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира-2018. Футболист надеется на выход из группы.

«Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат «позор». Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт – тут всe возможно. Уругвай – одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.

Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своeм следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром. На мой взгляд, квартет очень серьeзный. Нам придeтся тяжело», – сказал игрок «Большому спорту».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.