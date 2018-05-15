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  • Самедов: «Даже не допускаю мысли, что мы не выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

Самедов: «Даже не допускаю мысли, что мы не выйдем в плей-офф ЧМ-2018»

15 мая 2018, 19:11
12

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира-2018. Футболист надеется на выход из группы.

«Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на ЧМ-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат «позор». Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт – тут всe возможно. Уругвай – одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.

Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своeм следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром. На мой взгляд, квартет очень серьeзный. Нам придeтся тяжело», – сказал игрок «Большому спорту».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Самедов Александр
Комментарии (12)
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OfaZavr
1526401845
нужно верить в лучшее и стараться на 1000% тогда глядишь и получиться что-нибудь)
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VVM1964
1526402148
А вот меня такие мысли не отпускают .
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Опорник84
1526403315
Сборная у нас не очень, надо это признать! А там как повезет, может ребята дома упрутся и смогут пробиться в плей-офф!
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кеша_КБ
1526403915
- однако, небезосновательно размышляет Самедов!...группа не простая!..., но "дома" могут и судьи "помочь"(большая вероятность) и родные стены...лично я буду болеть против МИД России........и за центр обороны сб. России. Черчесов - чемпион)
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kella
1526408095
Прикинь: - до самого финала не придется ехать домой!
Ответить
fabio_c
1526412094
Заскриньте кто-нибудь
Ответить
zigbert
1526419158
Играем дома ,поддержка будет хорошая. Что еще надо?
Ответить
Zeff
1526419318
Я сомневаюсь, что Вы хоть 1 гол забьёте. Проиграете все 3 игры, вот в этом не сомневаюсь.
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ribavadim
1526433828
Верим Саша,верим! Особенно после того,как саудиты греков припечатали.
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Smoking_dog
1526488828
я не уверен что мы сможем переиграть Египет
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