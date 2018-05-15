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  • МИД России – украинским болельщикам: «Не слушайте разных дураков, приезжайте к нам на ЧМ. Будем рады вас видеть»

МИД России – украинским болельщикам: «Не слушайте разных дураков, приезжайте к нам на ЧМ. Будем рады вас видеть»

15 мая 2018, 17:58
27

МИД России прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее обратился к украинским болельщика с призывом не ехать на чемпионат мира-2018.

«Мы будем очень рады видеть чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев.

Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», – говорится в ответе пресс-службы МИД РФ.

Отметим, что сообщение опубликовано на украинском языке.

Источник: Twitter
Чемпионат мира
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Shogun
1526396712
Правильно не слушайте своих дураков наши дураки лучше знают что делать, а кому надо и так приедут и никого спрашивать то не будут
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Caniggia
1526397903
Достойный ответ всяким кретинам из украинского МИДа!
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BigFanFCRV
1526398382
У России отберут ЧМ
Ответить
кеша_КБ
1526402617
- я бы сказал - запоздалый "достойный ответ" от МИД РФ...сейчас ответьте всем, почему(а может зачем) Вы(МИД) не смогли предотвратить эту войну с Украиной???, вы что, идиоты????????????, Лавров, я понимаю Ваши претензии на "безоблачную старость" , но будьте мужчиной, подайте в отставку пока Вас не сделали "крайним" в это бездарное время , в этой бездарной России...Извините, что не о футболе...жаль что Украина не "прошла" на ЧМ-2018!,я бы болел против МИД России.
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+50/-50
1526405373
Чем-то напоминает ситуацию 1940-1941 годов. "На провокации не поддаваться". Теле и радио эфир забит новостями об аресте журналистов RT в Бандерштате, а МИД раскатывает скатерть-самобранку, - "пацаны, милости просим и всё простим". Мнение редактора может не совпадать с мнением читателей. В шею, именно так, по-русски - в шею из нашей страны предавших русский язык, память ветеранов, православие и общую историю нашего развития. Их здесь никто не ждёт (кроме МИДа).
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la verdad
1526410471
Не слушайте всяких дураков!!! Не приезжайте!!!
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Антон bx14e
1526417959
если вы братья,-ждем ВАС! если из передач на нтв,первом и тд,то приезжайте к мутко валерию/виталию на дачу
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GoLenaStop
1526421852
Любители футбола с Украины - приезжайте, друже! А хохлорылые, всякие свидомые, укронацисты и просто ублюдки - оставаться в своём стойле!!.
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ribavadim
1526434344
А монголам можно?
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BigFanFCRV
1526499932
Слава Украiне!
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