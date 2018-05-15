МИД России – украинским болельщикам: «Не слушайте разных дураков, приезжайте к нам на ЧМ. Будем рады вас видеть»

МИД России прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее обратился к украинским болельщика с призывом не ехать на чемпионат мира-2018.

«Мы будем очень рады видеть чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев.

Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», – говорится в ответе пресс-службы МИД РФ.

Отметим, что сообщение опубликовано на украинском языке.