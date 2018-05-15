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    МИД России – украинским болельщикам: «Не слушайте разных дураков, приезжайте к нам на ЧМ. Будем рады вас видеть»

    МИД России прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который ранее обратился к украинским болельщика с призывом не ехать на чемпионат мира-2018.

    «Мы будем очень рады видеть чемпионате мира всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев.

    Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков», – говорится в ответе пресс-службы МИД РФ.

    Отметим, что сообщение опубликовано на украинском языке.

    Источник: Twitter

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    15.05.2018 17:58
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 16 мая 2018, 22:45

      Слава Украiне!

      -3
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 16 мая 2018, 12:52

      Если билеты подарят- то примчатся все, Порошенко надо будет искать в бабской одежде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 мая 2018, 04:32

      А монголам можно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8842

      GoLenaStop 16 мая 2018, 01:04

      Любители футбола с Украины - приезжайте, друже!
      А хохлорылые, всякие свидомые, укронацисты и просто ублюдки - оставаться в своём стойле!!.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > GoLenaStop 16 мая 2018, 10:40

      Раздался голос из разбомбленного Воронежа, где ни одного стойла не осталось :) А также нормальных детских садов, дорог и больниц :)))

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > la verdad 17 мая 2018, 14:17

      Только что прибыл из Воронежа, где был в командировке две недели. Про больницы ничего не скажу - не лечился там, а вот дороги - хорошие, детские сады есть получше ,чем у нас в Москве. Строительство ведется колоссальное - при въезде в Воронеж со стороны Москвы видны очень много построенных микрорайонов с развитой инфраструктурой. Воронеж понравился, уютный, красивый город. Но бывают автомобильные "пробки". Вот только футболу власти Воронежа не уделяют внимания, поэтому Факел спрыгнул в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Dominator777 17 мая 2018, 21:16

      А почему власти Воронежа должны уделять внимание Профессиональному Спорту???? Их дело - дороги, больницы и школы. Воронеж - это метафора. Наверняка, это лучший город на Земле и при Пукине он расцвёл и затмил собой Ниццу и Прагу :))))

      -2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 мая 2018, 23:59

      если вы братья,-ждем ВАС!
      если из передач на нтв,первом и тд,то приезжайте к мутко валерию/виталию на дачу

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 мая 2018, 22:22

      Хитрый дипломатичный ход.
      Дураков не слушайте,ну и дураков не присылайте.
      А присылайте умных,красивых,любящих трудиться,
      Ученых,футболистов ,айтишников....
      Ибо,как сюда попали,так все-кердык!
      Взад пути нет- не пущщат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 мая 2018, 21:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не слушайте всяких дураков!!! Не приезжайте!!!

      -4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 мая 2018, 20:33

      Все верно!Надоели хохлы своими провокациями. Люди ни в чем не виноваты

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 мая 2018, 20:29

      Чем-то напоминает ситуацию 1940-1941 годов. "На провокации не поддаваться". Теле и радио эфир забит новостями об аресте журналистов RT в Бандерштате, а МИД раскатывает скатерть-самобранку, - "пацаны, милости просим и всё простим". Мнение редактора может не совпадать с мнением читателей. В шею, именно так, по-русски - в шею из нашей страны предавших русский язык, память ветеранов, православие и общую историю нашего развития. Их здесь никто не ждёт (кроме МИДа).

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 мая 2018, 19:43

      - я бы сказал - запоздалый "достойный ответ" от МИД РФ...сейчас ответьте всем, почему(а может зачем) Вы(МИД) не смогли предотвратить эту войну с Украиной???, вы что, идиоты????????????, Лавров, я понимаю Ваши претензии на "безоблачную старость" , но будьте мужчиной, подайте в отставку пока Вас не сделали "крайним" в это бездарное время , в этой бездарной России...Извините, что не о футболе...жаль что Украина не "прошла" на ЧМ-2018!,я бы болел против МИД России.

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > кеша_КБ 15 мая 2018, 20:21

      так Россия и не воюет с Украиной.Скорее Украина воюет сама с собой.

      -1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > Недовольный 15 мая 2018, 23:26

      Выключи телевизор.Поживи своим умом с недельку и офигеешь,насколько ты ошибаешься и не только в вопросе о войне,которую начал и продолжает кремль.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Антибиотик111 16 мая 2018, 00:08

      так это Вам в Украине скорее стоит его выключить,а то зомбировали вас конечно знатно(Такую ахинею нести,даже Псаки тебе позавидовала бы.А телевизор я включаю достаточно редко,не хочется слушать гордый идиотизм о росте уровня жизни россиян,о росте пенсий или абсолютно прозрачной победе царя на президентских выборах и т.д

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > Недовольный 16 мая 2018, 10:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну тогда ты слепой или глупый,а возможно и то,и другое...

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Антибиотик111 16 мая 2018, 13:23

      да нет,все органы чувств в порядке,да и ясный разум при мне,чего не скажешь о Вас,и вам подобным

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > Недовольный 16 мая 2018, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ааа,так ты бы сразу и сказал,что ты ватоголовый пропутинец.Живешь в дерьме,но виноваты все вокруг,кроме малыша пу...Полечись,дурочок.

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      Недовольный > Антибиотик111 16 мая 2018, 21:44

      мда,тебя по голове видимо снаряд ВСУ задел,и поэтому ты попой мысли генерируешь?Вполне возможно тебе смогли бы помочь антибиотики или медикаментозное лечение,но при отсутствии серого вещества в черепной коробке с тобой этого не случится.Не забудь парашенку свою в пяточок чмокнуть,и продолжай впитывать ересь этого дурачка,такого же как и ты сам,в состоянии бредового психоза

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