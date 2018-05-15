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  • «Спорт-Экспресс»: Сальсес и Д’Урбано покинут «Спартак». В команде намерены изменить подход к физподготовке

«Спорт-Экспресс»: Сальсес и Д’Урбано покинут «Спартак». В команде намерены изменить подход к физподготовке

15 мая 2018, 12:38
12

По информации «Спорт-Экспресса», в следующем сезона в тренерском штабе «Спартака» не будут работать специалисты по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес и Джорджо Д’Урбано. С итальянцем не будут продлевать контракт, истекающий 31 мая.

Такой ход клубного руководства направлен на то, чтобы изменить подход к физической подготовке в целом.

Сальсеса и Д’Урбано могут заменить иностранный и российский специалисты, причем последний может прийти «Спартака-2» или из молодежной команды красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Мары
1526379878
Подход неоднозначный и принесёт ли он пользу, неизвестно.Но что то надо было менять в подготовке, это факт.Столько травм и крестов, я с малолетства не припомню.
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Старикан
1526380757
Наконец-то! Надо было их давно гнать поганой метлой из команды!
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insider_retro
1526381342
Мне кажется, что физподготовка - это не область новаторства и экспериментов... Попытки внести что-то новое и неизведанное не всегда оправданы и нужны... А нужны методическая грамотность и узкопрофессиональная подготовка!.. Причём гонорар и национальность не должны быть определяющими критериями!..))
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OfaZavr
1526381367
может конечно причина и в них, покажет следующий сезон правильно ли это решение.
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Опорник84
1526382971
Поднимите методику подготовки Лобановского, по ним весь мир учился ставить физику своим командам! А мы все куда-то лезем за бугор!
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Аэратор
1526389386
реально в ссср игроки чаще играли, а не лечились. Динамо Лобановского пахало и в сборной почти всем составом и в чемпионате билась до последних секунд . а сейчас 1час и все -наелись.
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VVM1964
1526396700
Надеюсь это не просто смена " стрелочника " и это принесет положительный результат .
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grroznyi85
1526401021
Сальсес на мой взгляд грамотный специалист. А все проблемы с травмами начались именно после прихода Джорджо Д’Урбано
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zigbert
1526410445
Хорошо бы с этим навести порядок.Такого количества травм в Спартаке никогда не было.
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юрий николаевич
1526432274
поздновато взялись за вредителей.
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