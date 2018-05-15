«Спорт-Экспресс»: Сальсес и Д’Урбано покинут «Спартак». В команде намерены изменить подход к физподготовке

По информации «Спорт-Экспресса», в следующем сезона в тренерском штабе «Спартака» не будут работать специалисты по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес и Джорджо Д’Урбано. С итальянцем не будут продлевать контракт, истекающий 31 мая.

Такой ход клубного руководства направлен на то, чтобы изменить подход к физической подготовке в целом.

Сальсеса и Д’Урбано могут заменить иностранный и российский специалисты, причем последний может прийти «Спартака-2» или из молодежной команды красно-белых.