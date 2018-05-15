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    «Спорт-Экспресс»: Сальсес и Д’Урбано покинут «Спартак». В команде намерены изменить подход к физподготовке

    По информации «Спорт-Экспресса», в следующем сезона в тренерском штабе «Спартака» не будут работать специалисты по физподготовке Хавьер Нойя Сальсес и Джорджо Д’Урбано. С итальянцем не будут продлевать контракт, истекающий 31 мая.

    Такой ход клубного руководства направлен на то, чтобы изменить подход к физической подготовке в целом.

    Сальсеса и Д’Урбано могут заменить иностранный и российский специалисты, причем последний может прийти «Спартака-2» или из молодежной команды красно-белых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 12:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 16 мая 2018, 03:57

      поздновато взялись за вредителей.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 15 мая 2018, 23:45

      Решение хорошее.Посмотрим как получится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:54

      Хорошо бы с этим навести порядок.Такого количества травм в Спартаке никогда не было.

      2
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 15 мая 2018, 19:17

      Сальсес на мой взгляд грамотный специалист. А все проблемы с травмами начались именно после прихода Джорджо Д’Урбано

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 15 мая 2018, 16:03

      реально в ссср игроки чаще играли, а не лечились. Динамо Лобановского пахало и в сборной почти всем составом и в чемпионате билась до последних секунд . а сейчас 1час и все -наелись.

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 мая 2018, 14:16

      Поднимите методику подготовки Лобановского, по ним весь мир учился ставить физику своим командам! А мы все куда-то лезем за бугор!

      3
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Опорник84 16 мая 2018, 13:34

      Лобановский действительно в своё время умел создавать машину для завоёвывания золотых медалей, так же как и Тихонов в хоккее... Уверен, что большую часть состава Спартака эти тренеры выгнали бы ...и дело даже не в физике!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:49

      может конечно причина и в них, покажет следующий сезон правильно ли это решение.

      4
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 13:49

      Мне кажется, что физподготовка - это не область новаторства и экспериментов... Попытки внести что-то новое и неизведанное не всегда оправданы и нужны...
      А нужны методическая грамотность и узкопрофессиональная подготовка!..
      Причём гонорар и национальность не должны быть определяющими критериями!..))

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 мая 2018, 13:39

      Наконец-то! Надо было их давно гнать поганой метлой из команды!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 мая 2018, 13:24

      Подход неоднозначный и принесёт ли он пользу, неизвестно.Но что то надо было менять в подготовке, это факт.Столько травм и крестов, я с малолетства не припомню.

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