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  • Уткин: «А зачем Семаку идти в «Зенит»? Там сейчас, как ни странно, самое место Адвокату»

Уткин: «А зачем Семаку идти в «Зенит»? Там сейчас, как ни странно, самое место Адвокату»

15 мая 2018, 12:14
21

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свое мнение по поводу информации, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит». Вчера, 14 мая, российский специалист побывал на заседании совета директоров петербургского клуба.

«А зачем Семаку идти в «Зенит»? Серьезно. Вы скажете: «А как? Как же еще? Амбиции, титулы, прогресс, новые задачи... Вася, ты с ума сошел?»

И вот встречный вопрос: а кто последний хронологически тренер, который именно с этими задачами пришел в «Зенит»? Только не декларативно (на словах, конечно, все!), а реально. Задайтесь этим вопросом. И при самой незначительной критичности к себе вы признаете, что, может быть, это был Властимил Петржела. То есть за пределами работы нынешней клубной администрации. Собственно, Сергей Фурсенко, первый газпром-президент «Зенита», Петржелу увольнял. Кстати, несколько запоздало.

С тех пор в «Зенит» с разной степенью успешности приходили совершенно другие тренеры с совершенно другими задачами и другой, так сказать, редакцией амбиций. И ни один после «Зенита» не пошел на повышение. Вне зависимости от удачи в Петербурге.

В чем сегодня задача тренера «Зенита»? «Зениту» нужен тренер-чистильщик. «Зениту» нужен тренер амплуа «мистер Вульф», кто смотрел «Криминальное чтиво». Там невероятно разномастная группа игроков, собранных в разное время разными людьми с совершенно разными задачами.

Даже у одного-единственного, отдельно взятого Константина Сарсании и то были разные задачи. Одна – собрать перспективную, способную развиваться банду игроков. Другая – вывести свои и партнерские активы из «Ростова» каким угодно образом, поженить все это с определенно не его тренерской креатурой... Да там три черта переломают ноги, а потом поверх всего этого рогами увязнут. В «Зените» нет простой и понятной схемы руководства. В данный момент нет.

В общем, там порядок нужно наводить. Порядок... Потому что вот в этом хаосе есть практически все для успеха, но в кучу свалено и ветошью наброшено.

И еще нужнее сейчас «Зениту» менеджер. Возможно, тренер-менеджер в одном лице. Именно «Зенит» сегодня, а не серебряный призер чемпионата, представляет собой конюшню. Авгиеву.

Променять на эту работу «Уфу», где на тебя молятся, никто не лезет в твою работу, наоборот, готов помочь, отличный практичный менеджмент и деятельное покровительство главы Башкирии...

Все повторяют эту мантру про пятнадцатый по размеру бюджет в РФПЛ у «Уфы». Друзья мои! Хорош не тот бюджет, что велик, а тот, что выполняется. В команду, где все делается в срок, стремятся и игроки, и тренеры. Кстати, только такая команда продает своих игроков за деньги, а не собирает по принципу пиратской Тортуги джентльменов удачи.

Секретов успеха у «Уфы» два. Главный – это сам Семак, который очень качественно сделал свое дело. Но чтобы сработал главный, должен был быть первый. Первый по порядку. Там правильно устроенный клуб. Благодаря этому там и появился Семак. И самое главное – благодаря этому он мог там заниматься сугубо тренерской работой.

У «Уфы» нет долгов. У нее есть планы развития. У нее есть стадион и наконец-то пришли болельщики. Так где новые вызовы прямо сейчас? Где возможность профессионального роста? Ну, там она точно есть. А вот есть ли она сейчас в Петербурге...

Кстати, как ни странно, там сейчас Дику Николаевичу самое место. Старый голландец очень даже способен навести порядок. Во всяком случае он лучшая кандидатура для этого из всего шорт-листа, который, если взять его от начала до конца, скорее всего, привиделся Сергею Фурсенко в тревожном сне на заднем сиденье «Мерседеса» на тряской дороге с неудобно повернувшейся головой на усталой шее.

Семак умный, он разберется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия. Молодежное первенство Зенит Адвокат Дик Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (21)
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insider_retro
1526376430
Глубоко копнул и обоснованно сказал... Про выполняемость бюджета и про порядок заявлено чётко!.. Сегодня и сказать поперёк нечего... Побаловал!..))
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DOCTOR PENALTY
1526376562
Браво, Вася! Очень круто! Для многих в Питере твоя статья - криминальное чтиво.+++***
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Bivaliy67
1526377402
Я уже и не помню, когда читал строчки Василия с таким интересом. Не без оспоримых аргументов конечно, но уж точно со знанием футбольной кухни и острого перчика в ней.
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Юрий Крутько
1526378717
За непрозрачную "кухню",за непонятное управление Уткин,конечно,прав,но тем не менее пора своего,а на эту роль,как никто другой подходит Семак.Да и народ за него,болельщика,как известно не обманешь...Так-что "Высокое начальство" решайтесь на Сергея Богдановича!Будет КОМАНДА!
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OfaZavr
1526381236
многое по делу сказал Василий, хаос и авгиевы конюшни главные определения Зенита последних лет и нужно думать не только о роли тренера но и наведения порядка в руководстве.
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Smekaev
1526382872
Вася - шизофреник! То он несет чушь несусветную вперемешку с бредом, то очень умные статьи выдает, которые читаешь и восхищаешься умом автора, его подходом к проблеме и пониманием ситуации. Вася, какой же ты настоящий, этот или тот?:)
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vladimir-7
1526392000
В. Уткин, ты молодец, отличная статья, всё обосновано.
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shinnik
1526403627
Не,ну голова.. Василий..нет слов.
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zigbert
1526410155
Василий как бы предупреждает о всех возможных проблемах ,которые могут возникнуть у Семака, но думается Сергей Богданович и сам все прекрасно понимает.
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victosha
1526442984
Зенит - это вызов для Семака, новый уровень, но и риск подмочить блестящую репутацию, которую он заслужил в Уфе. Сложный выбор для С. Б., очень сложный. Тут даже не в деньгах вопрос.
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