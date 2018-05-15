Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «А зачем Семаку идти в «Зенит»? Там сейчас, как ни странно, самое место Адвокату»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свое мнение по поводу информации, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит». Вчера, 14 мая, российский специалист побывал на заседании совета директоров петербургского клуба.

    «А зачем Семаку идти в «Зенит»? Серьезно. Вы скажете: «А как? Как же еще? Амбиции, титулы, прогресс, новые задачи... Вася, ты с ума сошел?»

    И вот встречный вопрос: а кто последний хронологически тренер, который именно с этими задачами пришел в «Зенит»? Только не декларативно (на словах, конечно, все!), а реально. Задайтесь этим вопросом. И при самой незначительной критичности к себе вы признаете, что, может быть, это был Властимил Петржела. То есть за пределами работы нынешней клубной администрации. Собственно, Сергей Фурсенко, первый газпром-президент «Зенита», Петржелу увольнял. Кстати, несколько запоздало.

    С тех пор в «Зенит» с разной степенью успешности приходили совершенно другие тренеры с совершенно другими задачами и другой, так сказать, редакцией амбиций. И ни один после «Зенита» не пошел на повышение. Вне зависимости от удачи в Петербурге.

    В чем сегодня задача тренера «Зенита»? «Зениту» нужен тренер-чистильщик. «Зениту» нужен тренер амплуа «мистер Вульф», кто смотрел «Криминальное чтиво». Там невероятно разномастная группа игроков, собранных в разное время разными людьми с совершенно разными задачами.

    Даже у одного-единственного, отдельно взятого Константина Сарсании и то были разные задачи. Одна – собрать перспективную, способную развиваться банду игроков. Другая – вывести свои и партнерские активы из «Ростова» каким угодно образом, поженить все это с определенно не его тренерской креатурой... Да там три черта переломают ноги, а потом поверх всего этого рогами увязнут. В «Зените» нет простой и понятной схемы руководства. В данный момент нет.

    В общем, там порядок нужно наводить. Порядок... Потому что вот в этом хаосе есть практически все для успеха, но в кучу свалено и ветошью наброшено.

    И еще нужнее сейчас «Зениту» менеджер. Возможно, тренер-менеджер в одном лице. Именно «Зенит» сегодня, а не серебряный призер чемпионата, представляет собой конюшню. Авгиеву.

    Променять на эту работу «Уфу», где на тебя молятся, никто не лезет в твою работу, наоборот, готов помочь, отличный практичный менеджмент и деятельное покровительство главы Башкирии...

    Все повторяют эту мантру про пятнадцатый по размеру бюджет в РФПЛ у «Уфы». Друзья мои! Хорош не тот бюджет, что велик, а тот, что выполняется. В команду, где все делается в срок, стремятся и игроки, и тренеры. Кстати, только такая команда продает своих игроков за деньги, а не собирает по принципу пиратской Тортуги джентльменов удачи.

    Секретов успеха у «Уфы» два. Главный – это сам Семак, который очень качественно сделал свое дело. Но чтобы сработал главный, должен был быть первый. Первый по порядку. Там правильно устроенный клуб. Благодаря этому там и появился Семак. И самое главное – благодаря этому он мог там заниматься сугубо тренерской работой.

    У «Уфы» нет долгов. У нее есть планы развития. У нее есть стадион и наконец-то пришли болельщики. Так где новые вызовы прямо сейчас? Где возможность профессионального роста? Ну, там она точно есть. А вот есть ли она сейчас в Петербурге...

    Кстати, как ни странно, там сейчас Дику Николаевичу самое место. Старый голландец очень даже способен навести порядок. Во всяком случае он лучшая кандидатура для этого из всего шорт-листа, который, если взять его от начала до конца, скорее всего, привиделся Сергею Фурсенко в тревожном сне на заднем сиденье «Мерседеса» на тряской дороге с неудобно повернувшейся головой на усталой шее.

    Семак умный, он разберется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2018 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 августа 2018, 11:47

      Если Вася окрысился на Зенит, то Питер точно претендент на золото...В прошлом году Вуткин крякал на Локомотив - и вот вам результат. Жирная свинья все чует, но как бы наоборот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 мая 2018, 17:25

      все по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 16 мая 2018, 06:56

      Зенит - это вызов для Семака, новый уровень, но и риск подмочить блестящую репутацию, которую он заслужил в Уфе. Сложный выбор для С. Б., очень сложный. Тут даже не в деньгах вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 21:49

      Василий как бы предупреждает о всех возможных проблемах ,которые могут возникнуть у Семака, но думается Сергей Богданович и сам все прекрасно понимает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2018, 20:00

      Не,ну голова..
      Василий..нет слов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 15 мая 2018, 18:42

      редкий случай когда соглашусь с Уткиным, все по делу сказано, мистер Вульф сейчас нужен Зениту, а не тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 15 мая 2018, 18:07

      В данной статье Василий Уткин удивительно точно поставил все акценты и показал, что в нынещней ситуации из тупика Зенит может вывести ТОЛЬКО ДИК АДВООКАТ-и это на 100 процентов ПРАВИЛЬНО!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2018, 16:46

      В. Уткин, ты молодец, отличная статья, всё обосновано.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 мая 2018, 14:14

      Вася - шизофреник! То он несет чушь несусветную вперемешку с бредом, то очень умные статьи выдает, которые читаешь и восхищаешься умом автора, его подходом к проблеме и пониманием ситуации. Вася, какой же ты настоящий, этот или тот?:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Smekaev 28 мая 2018, 00:18

      У него наверное множественное расстройство личности....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:47

      многое по делу сказал Василий, хаос и авгиевы конюшни главные определения Зенита последних лет и нужно думать не только о роли тренера но и наведения порядка в руководстве.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11