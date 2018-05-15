Уткин: «А зачем Семаку идти в «Зенит»? Там сейчас, как ни странно, самое место Адвокату»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свое мнение по поводу информации, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит». Вчера, 14 мая, российский специалист побывал на заседании совета директоров петербургского клуба.

«А зачем Семаку идти в «Зенит»? Серьезно. Вы скажете: «А как? Как же еще? Амбиции, титулы, прогресс, новые задачи... Вася, ты с ума сошел?»

И вот встречный вопрос: а кто последний хронологически тренер, который именно с этими задачами пришел в «Зенит»? Только не декларативно (на словах, конечно, все!), а реально. Задайтесь этим вопросом. И при самой незначительной критичности к себе вы признаете, что, может быть, это был Властимил Петржела. То есть за пределами работы нынешней клубной администрации. Собственно, Сергей Фурсенко, первый газпром-президент «Зенита», Петржелу увольнял. Кстати, несколько запоздало.

С тех пор в «Зенит» с разной степенью успешности приходили совершенно другие тренеры с совершенно другими задачами и другой, так сказать, редакцией амбиций. И ни один после «Зенита» не пошел на повышение. Вне зависимости от удачи в Петербурге.

В чем сегодня задача тренера «Зенита»? «Зениту» нужен тренер-чистильщик. «Зениту» нужен тренер амплуа «мистер Вульф», кто смотрел «Криминальное чтиво». Там невероятно разномастная группа игроков, собранных в разное время разными людьми с совершенно разными задачами.

Даже у одного-единственного, отдельно взятого Константина Сарсании и то были разные задачи. Одна – собрать перспективную, способную развиваться банду игроков. Другая – вывести свои и партнерские активы из «Ростова» каким угодно образом, поженить все это с определенно не его тренерской креатурой... Да там три черта переломают ноги, а потом поверх всего этого рогами увязнут. В «Зените» нет простой и понятной схемы руководства. В данный момент нет.

В общем, там порядок нужно наводить. Порядок... Потому что вот в этом хаосе есть практически все для успеха, но в кучу свалено и ветошью наброшено.

И еще нужнее сейчас «Зениту» менеджер. Возможно, тренер-менеджер в одном лице. Именно «Зенит» сегодня, а не серебряный призер чемпионата, представляет собой конюшню. Авгиеву.

Променять на эту работу «Уфу», где на тебя молятся, никто не лезет в твою работу, наоборот, готов помочь, отличный практичный менеджмент и деятельное покровительство главы Башкирии...

Все повторяют эту мантру про пятнадцатый по размеру бюджет в РФПЛ у «Уфы». Друзья мои! Хорош не тот бюджет, что велик, а тот, что выполняется. В команду, где все делается в срок, стремятся и игроки, и тренеры. Кстати, только такая команда продает своих игроков за деньги, а не собирает по принципу пиратской Тортуги джентльменов удачи.

Секретов успеха у «Уфы» два. Главный – это сам Семак, который очень качественно сделал свое дело. Но чтобы сработал главный, должен был быть первый. Первый по порядку. Там правильно устроенный клуб. Благодаря этому там и появился Семак. И самое главное – благодаря этому он мог там заниматься сугубо тренерской работой.

У «Уфы» нет долгов. У нее есть планы развития. У нее есть стадион и наконец-то пришли болельщики. Так где новые вызовы прямо сейчас? Где возможность профессионального роста? Ну, там она точно есть. А вот есть ли она сейчас в Петербурге...

Кстати, как ни странно, там сейчас Дику Николаевичу самое место. Старый голландец очень даже способен навести порядок. Во всяком случае он лучшая кандидатура для этого из всего шорт-листа, который, если взять его от начала до конца, скорее всего, привиделся Сергею Фурсенко в тревожном сне на заднем сиденье «Мерседеса» на тряской дороге с неудобно повернувшейся головой на усталой шее.

Семак умный, он разберется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.