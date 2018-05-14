Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sky: завтра Манчини возглавит сборную Италии

    Экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини завтра подпишет контракт с Федерацией футбола Италии.

    По информации итальянского отдела Sky, 15-го мая специалист заключит соглашение сроком на два года. В должности главного тренера сборной Италии он будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

    Манчини и «Зенит» расторгли документы о сотрудничестве вчера. Итальянец занимал пост с 1 июня 2017 года.

    Под руководством Манчини петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «РБ Лейпциг» с общим счетом 2:3.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2018 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:34

      Интересно как сложится его работа в сборной после неудачи в Зените?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 18:06

      через год уже сборная будет стараться расторгнуть по согласию сторон)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 14 мая 2018, 16:21

      сочувствую сборной италии....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 мая 2018, 14:27

      да и х... с ним!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 13:29

      вчера всем врал что уезжает по семейным обстоятельствам а сегодня такие новости просто некрасиво с его стороны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 14 мая 2018, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зря

      -14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Shogun 14 мая 2018, 13:30

      Что?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11