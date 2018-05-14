Sky: завтра Манчини возглавит сборную Италии

Экс-главный тренер «Зенита» Роберто Манчини завтра подпишет контракт с Федерацией футбола Италии.

По информации итальянского отдела Sky, 15-го мая специалист заключит соглашение сроком на два года. В должности главного тренера сборной Италии он будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

Манчини и «Зенит» расторгли документы о сотрудничестве вчера. Итальянец занимал пост с 1 июня 2017 года.

Под руководством Манчини петербургский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «РБ Лейпциг» с общим счетом 2:3.