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  • Андрей Федун: «Выйдет «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов – будем обсуждать трансферы»

Андрей Федун: «Выйдет «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов – будем обсуждать трансферы»

13 мая 2018, 17:47
42

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун оценил завершившийся сезон и поделился ожиданиями от следующего.

«Трансферы пока не обсуждались. Совета директоров ещe не было. И по трансферам я особо ничего не вижу. У нас два состава и ещe есть молодeжь. Конечно, Лига чемпионов, но в неe ещe надо выйти. Выйдут – можно будет обсуждать трансферы. Для тех целей, что сейчас стоят, команда вполне конкурентоспособна.

Ожидания от следующего сезона «Спартака»? Я надеюсь, что всe это дело уляжется, пена спадeт. В конце концов, состав хороший, всe есть, зарплаты платят вовремя. Немножко что-то подрихтуется, пройдeт полноценная подготовка – и всe это будет летать.

После чемпионского сезона закончить на третьем месте – это не самый плохой результат. Обычно и более сильные провалы существуют, это всем известно. Кубок – это очень жестоко, бесспорно. Чемпионат сложился так, что вся обида из-за того, что можно было претендовать и на первое место», – сказал Федун.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

«Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (42)
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Eddyson
1526224082
"Состав хороший, всe есть, зарплаты платят вовремя". Полный набор "Всё для счастья". Вот только Ребров - 33 года, Ещенко - 33, Глушаков - 30, Самедов - 33, Адриано - 30. --------------------------------------- "У нас два состава и ещe есть молодeжь". Та самая, что со Спартаком-2 с большим трудом в ФНЛ осталась? __________ Если кратко по вью: вместо вливания средств, лучше снизим притязания, ведь на дворе санкции.
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slavа0508
1526225487
Только вот в защите не одного нормального,,,или он Илюшу считает пригодным для ЛЧ,,,,,он то от команд аутсайдером нашего чемпионата привозит как сегодня к примеру
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oyabun
1526225489
Я так понял из интервью Андрея Федуна, что его вполне устраивает место Спартака в турнирной таблице примерно с 3-го по 5-е.
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OfaZavr
1526229926
в обороне полный бардак и кроме Джикии ни одного надежного игрока, хотя бы защиту точно нужно укрепить не важно выйдем в группу или нет.
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kotmyshka
1526231295
А вот когда научатся плавать, тогда и воду в бассейн нальём.
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insider_retro
1526231609
"...всe это дело уляжется, пена спадeт..." - это значит критика засохнет и рты закроются... "...всё это будет летать..." - это значит без вложений, но после рихтовки - к новым вершинам на старых дрожжах... Почти оптимистично...
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zigbert
1526235445
С игроков тоже надо спросить:"В чем причина невнятной игры".
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ROSTOV SUPER
1526235521
А с кем ты собираешься отбор в ЛЧ пройти , если еще и Промес летом уйдет ?
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Виктор12
1526237839
Спартак провалил игру с Динамо, а Кутепов привёз пенальти. Каррера плохо подготовил команду к этой важной игре. На кону стояли серебро и место в групповом этапе Лиги чемпионов. Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации. Эта незавидная участь досталась Спартаку. Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех. Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!! Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ. Что "заслужили", то и получили. Просто безобразное судейство Карасёва в этом матче. Но, как бы Карасёв не старался помочь Спартаку, согласно цены федуновского вопроса, динамовцы выстояли и заслуженно победили. А скандальное судейство Карасёва надо разбирать в РФС и дать ему ЧЕСТНУЮ оценку! Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!! Поздравляем Динамо с победой! Молодцы!
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MaxRnD
1526265661
Клубы уровня Аякса и Андерлехта уже будут для пищевика не проходимы, я уж не говорю про третьи клубы испанского, английского и немецкого чемпионатов
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