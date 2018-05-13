Андрей Федун: «Выйдет «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов – будем обсуждать трансферы»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун оценил завершившийся сезон и поделился ожиданиями от следующего.

«Трансферы пока не обсуждались. Совета директоров ещe не было. И по трансферам я особо ничего не вижу. У нас два состава и ещe есть молодeжь. Конечно, Лига чемпионов, но в неe ещe надо выйти. Выйдут – можно будет обсуждать трансферы. Для тех целей, что сейчас стоят, команда вполне конкурентоспособна.

Ожидания от следующего сезона «Спартака»? Я надеюсь, что всe это дело уляжется, пена спадeт. В конце концов, состав хороший, всe есть, зарплаты платят вовремя. Немножко что-то подрихтуется, пройдeт полноценная подготовка – и всe это будет летать.

После чемпионского сезона закончить на третьем месте – это не самый плохой результат. Обычно и более сильные провалы существуют, это всем известно. Кубок – это очень жестоко, бесспорно. Чемпионат сложился так, что вся обида из-за того, что можно было претендовать и на первое место», – сказал Федун.

По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

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