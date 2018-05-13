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    Андрей Федун: «Выйдет «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов – будем обсуждать трансферы»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун оценил завершившийся сезон и поделился ожиданиями от следующего.

    «Трансферы пока не обсуждались. Совета директоров ещe не было. И по трансферам я особо ничего не вижу. У нас два состава и ещe есть молодeжь. Конечно, Лига чемпионов, но в неe ещe надо выйти. Выйдут – можно будет обсуждать трансферы. Для тех целей, что сейчас стоят, команда вполне конкурентоспособна.

    Ожидания от следующего сезона «Спартака»? Я надеюсь, что всe это дело уляжется, пена спадeт. В конце концов, состав хороший, всe есть, зарплаты платят вовремя. Немножко что-то подрихтуется, пройдeт полноценная подготовка – и всe это будет летать.

    После чемпионского сезона закончить на третьем месте – это не самый плохой результат. Обычно и более сильные провалы существуют, это всем известно. Кубок – это очень жестоко, бесспорно. Чемпионат сложился так, что вся обида из-за того, что можно было претендовать и на первое место», – сказал Федун.

    По итогам сезона «Спартак» занял третье место в РФПЛ и пробился в Лигу чемпионов, где начнет борьбу с 3-го квалификационного раунда.

    «Спартак» подарил ЦСКА групповой этап ЛЧ. Все итоги сезона РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2018 17:47
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 15 мая 2018, 10:53

      И это член СД...Иди еще стадион построй лучше, в футболе совсем не разбирается, команду на половину надо доукомплектовывать, а он просто персоналии пересчитывает...

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 мая 2018, 11:11

      Передайте Брежневу, все будет по прежнему! Как в анекдоте!

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 14 мая 2018, 07:53

      Жлоб ,команду усиливать надо.

      0
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      Рейтинг: +54659

      MaxRnD 14 мая 2018, 05:41

      Клубы уровня Аякса и Андерлехта уже будут для пищевика не проходимы, я уж не говорю про третьи клубы испанского, английского и немецкого чемпионатов

      5
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > MaxRnD 14 мая 2018, 08:56

      да там и молдавские клубы не проходимы будут)

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 мая 2018, 02:33

      То есть ты, с..а, с 29 по 31 августа трансферами будешь заниматься??? Ничего, что в последних играх чемпионата вместо половины защитников играли номинальные полузащитники? И еще половина имеющихся защитников покинут клуб до начала квалификации ЛЧ. И это член совета директоров клуба??? Что мы ждем и на что надеемся? Команду третье трансферное окно тупо сливает собственное же руководство...

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 мая 2018, 22:34

      Опять купим-не купим..

      1
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 мая 2018, 21:57

      Спартак провалил игру с Динамо, а Кутепов привёз пенальти.
      Каррера плохо подготовил команду к этой важной игре.
      На кону стояли серебро и место в групповом этапе Лиги чемпионов.
      Это большая разница играть сразу на групповом этапе Лиги чемпионов или на стадии квалификации.
      Эта незавидная участь досталась Спартаку.
      Теперь они будут разрываться на несколько фронтов и форсировать подготовку, но это ещё им не гарантирует успех.
      Шансов ПРОВАЛИТЬ квалификацию у Спартака БОЛЬШЕ, чем пройти дальше!!!
      Задачи на сезон не выполнили, а ПРОВАЛИЛИ.

      Что "заслужили", то и получили.
      Просто безобразное судейство Карасёва в этом матче.
      Но, как бы Карасёв не старался помочь Спартаку, согласно цены федуновского вопроса, динамовцы выстояли и заслуженно победили.
      А скандальное судейство Карасёва надо разбирать в РФС и дать ему ЧЕСТНУЮ оценку!
      Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!!
      Поздравляем Динамо с победой!
      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 мая 2018, 21:18

      А с кем ты собираешься отбор в ЛЧ пройти , если еще и Промес летом уйдет ?

      5
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      Рейтинг: +665

      Snerg > ROSTOV SUPER 13 мая 2018, 22:06

      судя по последним матчам, исключая матч с хет-риком, промес может спокойно валить.

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      Рейтинг: +100726

      zigbert 13 мая 2018, 21:17

      С игроков тоже надо спросить:"В чем причина невнятной игры".

      6
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 > zigbert 13 мая 2018, 21:58

      Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ Карасёва за ДВОЙКУ за судейство.
      Просто безобразное судейство Карасёва в этом матче.
      Но, как бы Карасёв не старался помочь Спартаку, согласно цены федуновского вопроса, динамовцы выстояли и заслуженно победили.
      Скандальное судейство Карасёва надо разбирать в РФС и дать ему ЧЕСТНУЮ оценку!
      Так предвзято судить и откровенно скандалить - НЕЛЬЗЯ!!!

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 мая 2018, 21:09

      на работнички или ещё что то в этом духе попадут и не пройдут , они умеют!!!!

      1
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